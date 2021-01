Egyre többen érdeklődnek az otthonfelújítási támogatás iránt

Baranyában is élénken érdeklődnek a gyermeket nevelő családok az otthonfelújítási támogatással kapcsolatban, s immár kérelem is érkezett a Magyar Államkincstárhoz – tudtuk meg a családokért felelős tárca nélküli miniszter sajtóreferensétől.

Az elmúlt években a csok pörgette meg az ingatlanpiacot, most egy újabb kedvezmény érkezett: január elsejétől él az az otthonfelújítási támogatás, ami a gyermeket nevelő családoknak nyújt maximálisan hárommillió forint segítséget a felújítási munkák bekerülési költségének feléig.

A családokért felelős tárca nélküli miniszter sajtóosztálya leszögezte, a felújítási munkálatokhoz vállalkozási szerződést kell kötni. A munkák elvégzése és a legutolsó számla kifizetése után 60 napon belül igényelhető a támogatás a Magyar Államkincstárnál (MÁK) a szerződés és a számlák benyújtásával, legkésőbb 2022. december 31-ig. Fontos, hogy a számlák nem lehetnek január 1-nél korábbiak, és fele-fele arányban szólhatnak munkadíjról és anyagköltségről.

Például egy adott ingatlan esetében, ha egy család a csok-ra és az új felújítási programra is jogosult lenne, de a bővítést csok-ból fedezné, míg a fürdőszoba-felújítást az utóbbiból, akkor erre is van lehetőség, tehát kombinálható a csok és a lakásfelújtási kedvezmény. De például a falusi csok igénybevételekor az azonos tevékenységre szóló számla nem használható fel mind a két támogatáshoz.

Akár az is megoldható egy ilyen kombinációval, ha egy házzal összekötött garázst építene be a család: a lakórésszé való átalakítás mehet a csok-ból, míg például a garázs feletti tetőrész rendbetétele a kedvezményből is megoldható.

Már most is többször felmerült az igénylők között az a kérdés, hogy a bontási hulladék elszállítása, és az ahhoz szükséges konténer rendelése, milyen költségként számolható el? Erre egyértelműen azt a választ kaptuk, hogy ez anyagköltségként nem merülhet fel, vállalkozói díjban számolható el, ha a vállalkozó ezt számlával igazolja.

Fontos tudni, hogy a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha nem közeli hozzátartozóról, élettársról van szó, illetve a munkát végző cégnek sem lehet tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője sem hozzátartozó, sem élettárs. Lényeges az is, hogy az otthonfelújítási támogatás esetén az elvégzett munkálatokat a kormányhivatal ellenőrizheti.

A sajtóosztálytól azt is megtudtuk, hogy egyelőre az előzetes visszajelzések alapján az otthonfelújítási támogatás a kormány otthonteremtési programjának a legnépszerűbb eleme lehet.

A MÁK honlapján egyébként részletes útmutatást is adnak, valamint telefonon és e-mailen is válaszolnak az egyedi megkeresésekre, érdemes tehát a részletek után érdeklődni.