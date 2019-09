Emelkedett a webes vásárlások, illetve a panaszok száma is

A legújabb felmérések és statisztikák szerint Magyarországon is jelentősen nőtt az interneten történő vásárlások száma, ez pedig érezhető az illetékesekhez beérkező panaszok összetételében is. Az idei évben eddig a Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesületet (BAFE) megkereső fogyasztók csaknem negyede ebben a témában kért tanácsot és segítséget a szakemberektől.

Horváth Lászlóné, a BAFE elnöke elmondta, az interneten megrendelt termékek esetében 48 órán belül a vállalkozásnak visszaigazoló elektronikus levelet kell küldenie a vásárlónak, melyben a megrendelés feltételeit erősítik meg.

Jogszabály rendelkezik arról is, hogy minden indokolás nélkül, 14 napon belül elállhat a vásárlástól a vevő, ha uniós országból rendelt árut, kivéve a zárt csomagolású, egészségvédelmi, higiéniai termékeket, hang- és képfelvételt, illetve számítógépes szoftvereket. A felsoroltakon kívül minden termékre vonatkozik az elállási jog. A 14 napos elállást írásban kell megtenni, és egyáltalán nem szükséges megindokolni a döntést, azonban a visszaküldés költsége a fogyasztót terheli. Fontos megjegyezni, hogy ez a szabály csak a fogyasztókra vonatkozik, ha cég, vagy vállalkozás részére rendelik meg a terméket, akkor ez a jog nem érvényesíthető a webáruházakkal szemben.

– Említést kell tenni arról is, hogy milyen jogok illetik meg a vásárlót, ha a megrendelt terméket a webáruház üzletében veszi át, illetve itt is fizeti ki. Ebben az esetben már nem él a 14 napos elállási jog, mert az kizárólag csak az üzleten kívüli vásárlásra vonatkozik. Az interneten rendelt és megvásárolt áruk esetében viszont élnek a szavatosságra, jótállásra vonatkozó jogszabályok – hangsúlyozta Horváth Lászlóné.

A szabályozás értelmében a forgalmazó az elállásról való értesüléstől 14 naptári napon belül köteles a teljes összeget visszafizetni a vásárlónak. Ha megrendelés és előrefizetés esetén az ígért határidőre nem érkezik meg a termék, ajánlott írásban még egyszer megismételni a kérést. Ha ezt követően sem teljesíti a web­áruház a megrendelést, akkor a fogyasztó jogosult felbontani a szerződést, illetve panaszával a Baranya megyei Békéltető Testülethez fordulhat, az eljárás kezdeményezése térítés nélküli.

– Előfordult már, hogy nem azt a terméket kapta meg a vevő, mint amit megrendelt, ebben az esetben a visszaszállítás költsége a forgalmazót terheli. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a termék sérülten érkezik meg, ezért javasoljuk, hogy még a futár jelenlétében bontsuk fel a csomagot, és győződjünk meg arról, hogy az árut milyen állapotban szállították ki. Használt termék internetes vásárlása esetén viszont csak polgári peres úton tudunk eljárni panasz esetén – hangsúlyozta az elnök asszony.

A szakemberek tapasztalatai szerint a leggyakoribb panaszok közé tartozik, hogy az előre közölt időpontig nem érkezett meg a termék, amelyet a fogyasztó karácsonyi, húsvéti vagy születésnapi ajándéknak szánt. Jó tudni, hogy ez esetben a visszaküldés költsége nem a fogyasztót terheli. Előfordult már több olyan eset is, amikor a megrendelt és kifizetett terméket a kereskedő által ígért határ­időn belül nem kapta meg a fogyasztó. Ebben az esetben ajánlott mielőbb írásban felvenni a forgalmazóval a kapcsolatot és egyezségre jutni a kiszállítás újabb időpontját illetően.