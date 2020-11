Emelkedtek a bérek Baranyában

A fizetések országos összehasonlításban változatlanul a fővárosban a legmagasabbak, Budapesten átlagosan másfélszer annyit keresnek, mint Baranyában. Amíg fizetések tekintetében a középmezőnyben vagyunk, addig van olyan mutató, ahol sajnos az utolsó helyen állunk.

A munkaerőpiaci statisztikák vonatkozásában nem meglepő módon rendre a főváros produkálja a legjobb adatokat. A KSH legfrissebb elemzéséből is látszik, hogy 2020 második félévében Budapesten voltak a legmagasabb a keresetek, ott volt a legnagyobb a foglalkoztatottság és a legkisebb a munkanélküliség. Baranya megye ezzel szemben általában a középmezőnyben teljesít, de az adatokból az is kiderül, egyes mutatók tekintetében az utolsó helyre kerültünk.

Megyénkben a nettó átlagkereset 215 ezer forint volt. Ez felülmúlta az egy évvel korábbi adatokat, tehát folytatódott a korábbi időszak emelkedő tendenciája, de még így is elmarad a 262 ezres országos átlagtól. Azt az értéket egyébként csak Budapest és Győr-Moson-Sopron megye tudta átlépni a 328, illetve a 271 ezer forintos átlagfizetéssel. Baranyában a legtöbbet az oktatás területén dolgozók vihették haza, ott a nettó átlagkereset 265 ezer forint körül alakult. Ebből is látszik, hogy Baranya egyik legjelentősebb foglalkoztatója a Pécsi Tudományegyetem. Hasonló fizetések voltak az információ és kommunikáció területén, valamint a pénzügyi szektorban, de még a feldolgozóiparban is 230 ezer forint körül alakultak a keresetek.

Igaz, a fizetések tekintetében nagyjából a középmezőnyben szerepel a megyénk, ezzel szemben a foglalkoztatási ráta a második negyedévben nálunk volt a legrosszabb. A 15–74 éves népesség mintegy 53 százaléka tartozott a gazdaságilag aktívak közé, jóval kevesebben, mint az előző évnek ugyanebben az időszakában. Természetesen ebben a folyamatban közrejátszott az ország egészét sújtó koronavírus-járvány is. A tavaszi korlátozó intézkedések idején sokan vesztették el állásukat, így a munkanélküliségi ráta is megugrott 7,4 százalékra, ami az egyik legkedvezőtlenebb adat országos összehasonlításban.