Fejlesztenek a kormányzati segítséggel Pécsre érkező cégek

Két, még a korábbi jobboldali városvezetés idején kormányzati segítséggel Pécsre csábított óriáscég is bővítésben gondolkodik, miközben a vásárcsarnokra a kormány is többletforrást ad. Vita van viszont a Zsolnay Kulturális Negyed finanszírozása körül.

Az előző városvezetés idején a német autóipari cég, a thyssenkrupp pécsi letelepedéséhez, az itteni 17 milliárd­ba kerülő gyárának felhúzásához a kormányzat 5,57 milliárdos támogatást is nyújtott. A vállalat terveivel kapcsolatban azonban már nyáron arról adtunk hírt, hogy az eredeti tervek szerint ugyan jövőre elindult volna a gyártás az új pécsi üzemükben – ahol elektromos motorok alkatrészei is készülnek majd a hibrid és a teljesen elektromos meghajtású járművek gyártói számára –, de ez csúszni fog.

A járvány ugyanis a tervüket 1,5-2 évvel eltolta, de a thyssenkrupp viszont már nyáron jelezte, hogy nem tett le a pécsi fejlesztésről. Sőt, hosszú távon gondolkodnak, ezért a vállalat már most növelni igyekezett a rendelkezésre álló földterületet Pécs déli határában.

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. beszámolójából most az derült ki, hogy a német cég élt is vételi szándékával, szeptemberben már el is utalt 71 millió forintot az „ingatlan2” néven emlegetett területért.

Szintén milliárdos kormányzati támogatást kapott az előző városvezetés idején Pécsre érkezett Hanon Systems. A dél-koreai multi gyárában már megindult a munka, most viszont a bővítésről egy menetrend-módosítással kapcsolatos önkormányzati előterjesztésből lehetett értesülni. A buszjáratok változtatását azért kérelmezte a cég, mert elindították az éjszakai műszakot nemrég, és azt is tervezik, hogy a jelenlegi 130 fős dolgozói létszámot tovább emelik 150-re még idén.