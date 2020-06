Felpörgött a baranyai zálogházak forgalma

Sokan veszítették el munkájukat a koronavírus megjelenése óta, emiatt egyre több család keresi fel a zálogházakat, hogy az otthoni értékek eladásából oldják meg a mindennapi anyagi problémájukat.

A koronavírus-járvány miatt sokan veszítették el a munkájukat. Emiatt sok család került nehéz anyagi helyzetbe. Hogy a számláikat ki tudják fizetni, voltak olyan családok, akik az értékeiket a zálogházban helyezték el, hogy a rövid távú finanszírozási gondjaikra megoldást találjanak.

– Az édesanyám aranyékszereit és a saját jegygyűrűmet adtam be a zálogházba, hogy ebből a pénzből ki tudjam fizetni a rezsiköltséget. Körülbelül 100 ezer forintra lenne szükségem, hogy a mindennapi problémámra megoldást találjak – mondta el lapunknak egy 30 éves férfi a pécsi belvárosi zálogházban, aki nemrég veszítette el munkáját. – Elváltam, így úgy döntöttem, hogy a jegygyűrűmre már nem lesz szükségem. Ez az ékszer volt kedvesemre emlékeztet, de sajnos az élet felülírta a dolgokat. Remélem a pénzből, amit az ékszerekből kapok, helyre tudom hozni az életemet – tette hozzá a férfi.

Mint megtudtuk, nem egyedi esetről van szó. Egyre többen keresik fel a zálogházakat, hogy az értékeik eladása, zálogba helyezése után kiutat találjanak a pénzügyi nehézségeikből. A zálogházban kapott pénzből sokan a rezsiköltségeket próbálják kifizetni, de vannak, akik a napi megélhetés miatt adnak túl az értékeiken kiadásaik fedezése érdekében.

Kényszerűségből takarékoskodnak

A BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt. májusi, 15 ezer ügyfél válaszát elemző kutatása átfogó képet ad arról, hogyan befolyásolta az átlagos magyar háztartások pénzügyi helyzetét a koronavírus-járvány és az azzal járó gazdasági bizonytalanság. A megkérdezett, jellemzően átlagbérből élő zálogügyfelek a járvány hatására tudatosabban kezelik pénzügyeiket, 50 százalékuk kezdett takarékoskodásba és fogja vissza a kiadásait, mert anyagi helyzetének további romlására számít. Ez az oka annak is, hogy az ügyfelek többsége nem élt a pénzügyi moratórium lehetőségével sem, értékeiket inkább kiváltották, mert arra számítanak, hogy további kölcsönt kell felvenniük.

Gyors segítség az üzleti tervekhez

A banki hitelezési gyakorlat átalakulása, az adósvizsgálati módszerek összetettsége miatt nem csak a lakossági ügyfelek, de a vállalkozások körében is előtérbe kerültek a hitelképességi vizsgálat nélkül, egyszerűen és gyorsan felvehető zálogkölcsönök, írta közleményében a BÁV. A vállalkozók egy része már a járvány időszaka előtt is pénzügyi problémáinak átmeneti megoldását látta a rövidtávú, akár pár millió forintos zálogkölcsönben. Az utóbbi hetekben pedig egyre nagyobb lett az érdeklődés a vállalkozók körében a zálogkölcsönök iránt. Vannak, akik a jelenlegi helyzetben túlélésre használják, de akadnak olyanok is, akik az újranyitás kapcsán új üzleti lehetőségeket látnak.