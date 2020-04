Fontos ajánlásokat tett a kamara a helyi gazdaság segítésére

A kabinet számos intézkedést hozott, amelyekkel a gazdaságot támogatja a járvány miatt kialakult helyzetben. Több kisvállalkozónak adtak a kata megfizetése alól mentességet, bizonyos esetekben bértámogatást is biztosítanak, a leginkább érintett szektorokban elengedték a járulékfizetést, de felfüggesztették az idegenforgalmi adót és a turizmust külön is támogatják.

Rabb Szabolcs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára szerint ezek rövid távon részmegoldást jelentenek, jelentettek és nem lehet lemondani a kisvállalkozásokról, hiszen a foglalkoztatás 75%-át és a GDP közel felét ők adják.

– Mérlegelni kell, hogy milyen szektort, vállalkozási méretet milyen eszközzel támogatnak. Egyetértünk azzal, hogy a hozzáadott értéket képviselő iparágakat most valós pénzügyi és szakmai támogatással kell felértékelni. De a mikro- és kisvállalkozások kezét sem engedjük el – fogalmazott.

A megyei szervezet múlt hét végén már el is juttatta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához a helyi vállalkozások véleményére épített programjavaslatát: ebben a gépipar célirányos támogatását, a mikro- és kisvállalkozói kör gyors és legalább 50 %-os munkabér-támogatási rendszerét, a SZÉP-kártya teljes megújítását, innovációs Széchenyi-kártya létrehozását javasolják, és egy befektetői támogatásrendszert, amellyel a helyi beszállítókat is támogatnák a külföldi tőke mellett.

– Baranyában kompetenciákra építő, egymással nem versengő együttműködésre van szükség. Ennek stratégiai eleme a Baranyai Iparfejlesztési Program, amely 40-50 hazai vállalkozás fejlesztési támogatása mentén képes 200-400 helyi kis- és középvállalkozás gyors megindulására – mondta.

Tudásbázis és megoldandó problémák

A megyei elnök szerint Baranya megye infrastrukturális és strukturális problémáit a válság felerősítette, a szolgáltatószektor leállása azonnal negatívan érintette a kisvállalkozások jelentős részét a térségünkben. A nagyvállalatok a feldolgozóiparban lassabb ütemű termelési volumencsökkenést szenvednek el, de a megindulásuk is sokkal lassabb és nehezebb lesz a vírus okozta válság lecsengését követően.

A PTE és Pécs tudásbázisa eddig is rendelkezésre állt, például a Thyssenkrupp tervezett fejlesztése is már erre alapozva érkezik a városba, a Szentágothai János Kutatóközpont a dr. Jakab Ferenc professzor vezette koronavírus-kutatócsoport okán most előtérbe került. Rabb Szabolcsot két éve kérték fel a központ tanácsadó testületén keresztül a helyi üzleti és ipari kapcsolatok dinamizálására. Mint mondta, a lehetőség akkor is látszott, ma már két ipari kutatócsoport is megindult és részben a piaci ötletekre építve fejleszt és kutat.