Fürtökben lóg a paradicsom, a magyar vásárlók a hazait kedvelik

Szigorú szabályok mellett, vegyszermentesen termesztik a paradicsomot Szigetváron, a helyi termékre nagy a kereslet, a megyei piacokon szinte mindenki a szigetvárit keresi.

A különböző mezőgazdasági felmérések, portálok adatai alapján az elmúlt években hatalmasat nőtt a paradicsom hazai termőterülete, a zöldséget jellemzően magyar feldolgozók, viszonteladók vásárolják fel. A vevők egyre inkább előnyben részesítik a hazait a külföldivel szemben.

Szigetváron, a Szeszico Kft. kertészetének üvegházaiban összesen négy hektáron termelnek paradicsomot, holland hidrokultúrás módszerrel. Ennek lényege, hogy a térségben található termálvízzel fűtött üvegházakban nevelik fel a növényeket, és biológiai növényvédelmet alkalmaznak.

Ottjártunkkor derékmagasságban a lecsupaszított szárak voltak találhatóak, felettük az érett, piros paradicsomok sorakoztak. Ennél feljebb a nagyobb, ámde még zöld termések, még feljebb a kicsi zöldek, a növény tetején, a magasban a virágok nyíltak. Ahogy beérik egy-egy szinten a paradicsom, úgy helyezik át a tartómadzagokat fél méterrel odébb, és lefelé is engednek rajta, a szárat pedig a padozatra fektetik. A termelési szezon végére a növény szára eléri a 12–14 méteres hosszúságot is.

Március elejétől egészen november végéig kapható a helyben termelt paradicsom. A zöldség felét Baranya, Tolna és Somogy megyéből vásárolják fel a kereskedők, a viszonteladók és a nagybani piacok, a másik fele a budapesti piacra kerül.

Hazánkban Szigetváron túl Mórahalmon, Veresegyházon, Csengelén és Szentesen is nagyobb területen termesztik a lédús zöldséget. A vevők a hagyományos paradicsomon túl egyre szívesebben kipróbálnak különböző színű és formájú zöldségeket is. A paprikaparadicsom például méretes, olyan, mint egy kaliforniai paprika, ám jellegtelen az íze. A ökörszív paradicsom szív alakú, vékony héjú és apró magvas, leginkább befőzéshez ajánlják. A zöld, fekete és sárga paradicsom is népszerű, lédús és édes, a gyerekek is szívesen fogyasztják különlegessége miatt.