Ha nehézséget okoz egy összegben, kérhető a részletfizetés

A személyijövedelemadó-bevallás elkészítésekor kiszámított adó összegét nem minden esetben tudja az adózó egy összegben megfizetni. Barlai Krisztinát, a NAV Baranya Megyei Igazgatóságának szóvivőjét kérdeztük.

– Milyen lehetőségek vannak?

– Az szja-bevallásban lehetőség van a pótlékmentes részletfizetési igény jelzésére. Az, aki nem egyéni vállalkozó, nem kötelezett áfa fizetésére és a bevallásban megállapított személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége együttesen nem haladja meg a 200 000 forintot, kérheti a maximum 6 havi pótlékmentes részletfizetést.

– Hogyan kell a bevallásban ezt jelezni?

– Az szja-bevallás 18SZJA-C lapján az (A) rovatban, a 81. sorban kell jelezni a választott hónapok számát, azaz 2,3,4,5,6. Amennyiben 2 hónap alatt kívánja az adózó megfizetni, akkor 2, ha három, akkor 3, és így tovább. Ez egy automatikus lehetőség, erről a hivatal nem értesíti külön az adózót. Abban az esetben küld értesítést a hivatal, ha az adózó nem felel meg a feltételeknek.

– A hivataltól kapott tervezetben is lehet jelölni a részletfizetést?

– A bevallási tervezetben is lehet jelölni a részletfizetést. Az online felületen a megfelelő rovat kitöltésével lehet kérni a részletfizetést. Aki papír formában kéri a tervezetet, és az befizetendő adót tartalmaz, a kiegészítő nyilatkozat kitöltésével kérheti a részletfizetést. Ezt a nyilatkozatot is május 20-áig kell megküldeni a hivatalnak.

– Milyen határidővel kell megfizetni a részleteket?

– Az első részlet befizetésének határideje május 20. A többi június 20., július 22., augusztus 21., szeptember 20., október 21. A részleteket utalással vagy csekken is be lehet fizetni. A kötelezettséget egyenlő részletekben kell megfizetni. Például, ha a tartozás 120.000 forint, akkor 2 hónap esetén 2 x 60 000 forint, 3 hónap esetén 3 x 40 000 forint, 4 hónap esetén 4 x 30 000 forint, és így tovább. Többet lehet fizetni, kevesebbet nem!

– Mi történik, ha az adózó elmulasztja valamelyik részletet?

– Amelyik adózó nem fizeti be határidőben a részleteket, elveszíti a kedvezményt, és a tartozás fennmaradó részét egy összegben kell megfizetnie késedelmi pótlékkal együtt. Ezek a határidők jogvesztőek, tehát a késedelem kimentésére nincs lehetőség.

– Mit tehet az adózó, ha mégsem tudja kifizetni a tartozását?

– Az általános szabályok szerint kérhet fizetési könnyítést. Egy illetékmentes kérelmet kell benyújtania a hivatalhoz, amelyről a hivatal dönt. A döntésről tájékoztatást kap az adózó.