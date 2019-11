Hamis parfümöket árulnak, több eljárás indult Pécsett

Ahogy a koldusok jelenléte, úgy a járókelőket leszólító árusok viselkedése is rendkívül zavaró sokak számára – ahogy azt több olvasónk is jelezte a DN-ben minap megjelent, kéregetőkkel kapcsolatos panaszokat taglaló cikk kapcsán. Elsősorban a belvárosi parkolókban állítják meg az embereket – szatyrokból, csomagtartóból parfümöket, edénykészletet, pulóvereket kínálnak.

A panaszok kapcsán feltett kérdéseinkre Barlai Krisztina, a NAV baranyai igazgatóságának sajtóreferense arról tájékoztatta lapunkat, hogy a NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóság járőrei rendszeresen tartanak közterületi ellenőrzéseket a megye településein, és több esetben indítottak eljárást többek között hamis parfümök, szépségápolási szerek, ruházati termékek, napszemüvegek illegális értékesítése miatt.

– közölte a sajtóreferens. Hozzátéve, hogy 2018-ban és 2019-ben eddig 30 esetben tárt fel a hivatal jogosulatlan közterületi értékesítést.

A járőrök tapasztalatai szerint az árusok jellemzően szatyrokból, táskákból kínálják fel értékesítésre a termékeket alkalmi vásárlóiknak az utcán. Az értékesítéshez használt gépjárművek átvizsgálása minden esetben megtörténik. A lefoglalt hamis termékeket minden esetben megsemmisíti a NAV.

Az adóhatóság – szabálysértési eljárások esetén – minden egyes esetben pénzbírságot állapít meg a termék lefoglalásával egyidejűleg. Szabálysértési eljárásban a pénzbírság legalacsonyabb összege 5 ezer, legmagasabb összege pedig 150 ezer forint. Ismételt elkövetés esetén 225 ezer forint a kiszabható bírság maximuma.

A közterület-felügyelet is járőrözik

Pécs belvárosában kéregetés miatt az elmúlt hónapok során eddig összesen 19 esetben szabtak ki helyszíni bírságot a közterület-felügyelők, illetve több feljelentés és figyelmeztetés is történt. A tapasztalat szerint a kéregetők által legfrekventáltabb helyszínek jellemzően a Hal tér, a Kossuth tér, valamint a Centrum parkoló – ezeken a helyeken napi rendszerességgel tartanak ellenőrzést, és a szankcionálások sem maradnak el. A közterület-felügyelők által kiszabható helyszíni bírság összegének alsó határa 5 ezer, a maximuma 50 ezer forint. Ha valaki hat hónapon belül ismételten szabálysértést követ el, akkor a bírság összege akár 70 ezer forint is lehet.