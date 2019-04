Harminc sikeres pécsi startup mutatkozik be

Az INPUT Program főszervezésében, széles körű szakmai összefogás mellett valósul meg az InnoPécs kiállítás és szakmai konferencia április 24-én a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán.

Az esemény célja, hogy pécsi kötődésű sikeres projekteken, vállalkozásokon keresztül bemutassa, Pécs olyan város, ahol jó vállalkozónak lenni és ahonnan nem csupán hazai, hanem nemzetközi sikereket is el lehet érni.

Az egynapos esemény keretében olyan izgalmas témák várják az érdeklődőket, mint egy sikeres startup indítása, megtudhatják hogyan is lett az Oszkárból sharing economy startup, milyen szerepet tölt be a kiterjesztett valóság a műszaki kutatásokban, vagy lehetséges-e a gyógyszerfejlesztés állatkísérletek nélkül.

A startup szekcióval párhuzamosan angol nyelvű előadásokat is meghallgathatnak a résztvevők, többek között nemzetközi IT programokról, informatikát érintő finanszírozási kérdésekről. A konferencia során közel harminc, pécsi érdekeltségű vállalkozás, startup, valamint egyetemi projekt mutatkozik be, így látogatóink egész bolygókat építhetnek fel agyhullámaikkal, a Sopianae Motorsport elektromos autójának látványos vázszerkezetén keresztül megismerhetik a kapcsolódó technológiát, de lesz még 3D nyomtatás, marketing, és oktatással kapcsolatos újdonságok is várják majd az érdeklődőket.

