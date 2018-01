Határokon átnyúlva kutatják a jövőt

A helyi önkormányzattal összefogva dolgoz ki egy gazdaságfejlesztési koncepciót a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány, a projektre 50 millió forintos pályázati forrást nyertek el a közelmúltban.

Mint arról Konyári Tímea, a Transznacionális együttműködések Dél-Baranyában című projekt kutatási referense beszámolt, a konzorciumi együttműködés célja felmérni, hogyan lehet ipari beruházást, munkahelyeket jelentő vállalkozásokat a térségbe vonzani, ezzel a munkavállalók helyben tartását is segíteni.

Mint ismeretes, a folytatni tervezett M6-os autópályához Királyegyháza térségében is épül majd lehajtó, ezért a település önkormányzata és az alapítvány fontosnak tartja, hogy mire a közlekedési kapcsolat kiépül, már készen álljon az azt kihasználó gazdaságfejlesztési koncepció. A kétéves, februártól induló projekt kutatásába bevonnak két-két olyan egyesületet is, amelyek horvátországi illetve romániai településeken működnek, valamint hazai önkormányzatok gazdaságélénkítési tapasztalatait, jó gyakorlatait is feltérképezik.