Itt a szünidő, munkát keresnek a tanulók

Hivatalosan is vége a 2019/2020-as tanévnek, a középiskolások és az egyetemisták többsége nyári munka után néz. A járványhelyzet idén némiképp befolyásolja a munkalehetőségeket.

A járvány a diákmunka terén is átalakulást hozott: márciustól májusig jellemzően az irodai munkát végzők többségét otthoni munkavégzésre állították át, az éttermek bezártak, így ott nem volt szükség a diákokra. A bevásárlóközpontokban viszont az eddigieknél több diákra volt szükség, sok volt a vásárló, a polcokat gyakrabban kellett tölteni. A járványhelyzetben új munkakörök is megjelentek, például vásárlószámolóként is alkalmaztak diá­kokat az üzletekben, illetve sok helyen a tanulók vették át a veszélyeztetett korú munkavállalók feladatait. Most, a korlátozások csökkentésével, s a nyári szünet közeledtével újra emelkedni kezdett a diákmunkára jelentkező fiatalok száma, s szép lassan visszaáll a megszokott rend.

Megyénkben is sok munkalehetőség van

A diákok bérezésére általánosságban nem volt negatív hatással a járványhelyzet. Egy, a megyeszékhelyen is irodával rendelkező iskolaszövetkezet honlapján néztük meg, hogy mennyit fizetnek most a diákoknak. A szövetkezet többek között mezőgazdasági munkára is keres most tanulókat, a hibridkukorica-nemesítés június végétől július végéig tart majd. A diákokat külön busszal viszik a munkavégzés helyszínére, 1300 forintos órabért fizetnek. Azt nem tüntették fel, hogy ez az összeg bruttó vagy nettó, de a diákok egyik esetben sem járnak rosszul. Gyorsétteremben is kínálnak munkát, itt 1100 forint az órabér. Egy másik, szintén pécsi irodával is rendelkező szövetkezet informatikai gyakornok pozícióba keres diákokat, bruttó 1210 forintos bérért cserébe. A raktáros és anyagmozgató pozíciót választó diákok pedig 1000 forintot kapnak egy óra munkáért.

Hány éves kortól lehet diákmunkát végezni?

Bármely 16. életévét betöltött diák dolgozhat, de 18. év alatt csak szülői engedéllyel. Iskolai szünetben már a 15 évesnél idősebb nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. Ám a 18 évesnél fiatalabb tanulók nem túlórázhatnak, és éjszaka sem dolgozhatnak. Speciális esetekben – kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység – a 16 évnél fiatalabbak is dolgozhatnak a tanév közben is.

Választhatnak a diákok, milyen formában adóznak

A nyári munkára készülő tanulóknak nem árt tudniuk, hogy a diákmunkával szerzett jövedelem is adóköteles – néhány foglalkoztatási forma kivételével. A munkavégzés bármely formájához szükséges, hogy a tanulónak legyen adóazonosító jele. Ezt az adóhatóságnál lehet igényelni. Az adókártya igényléséhez egy nyomtatványt kell kitölteni, ami beszerezhető az ügyfélszolgálatokon, vagy letölthető a NAV adózási honlapjáról (nav.gov.hu) a Nyomtatványkitöltő programok menüpont alatt. Az igénylés ingyenes. Az iskolaszövetkezet tagjaként végzett munkáért kapott pénz nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, így 15 százalékos személyi jövedelemadót vonnak le belőle. Ezt az iskolaszövetkezet be is fizeti a NAV-nak. A diákok által megszerzett jövedelmet is fel kell tüntetni a személyi jövedelemadó bevallásban, melyet a következő év májusában kell benyújtani az adó- és vámhatósághoz.