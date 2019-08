Jelentősen csökkent a héten a paradicsom ára

Az elmúlt napokban jelentősen csökkent a közkedvelt zöldségek és gyümölcsök ára. A paradicsomhoz és a paprikához is közel ötven forinttal olcsóbban juthatunk hozzá, mint egy-két héttel korábban. Az előbbiért négyszázötven, míg az utóbbi szebb darabjaiért 400 forintot kérnek el kilónként az árusok.

A kofák elmondták, hogy ezzel határozottan megjött a vásárlók kedve a lecsókészítéshez, így jóval több fogy ezekből a zöldségekből. Mint megtudtuk, a lecsónál a bolondítás a lényeg, így, ha valaki házi kolbásszal vagy tojással próbálkozna, bőven találhat a piacon pénztárcától, ízléstől függően.

A gyümölcsök terén még mindig egyeduralkodónak mondható a vajszlói görögdinnye, amelyet a legtöbb árustól már 110 forintért is megkaphatunk kilónként. Azonban szép számban található már az 550 forintos csemegeszőlő, a 350 körüli gyönyörű, nagy szemű szilva, valamint az árban és ízben is nagy eltérést mutató füge is, amelynek kilójáért átlagosan 1000 forintot kérnek a piacokon.