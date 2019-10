Jókedvvel kóstolták a baranyai mézeket

Akác, hárs, repce, napraforgó és gesztenyemézet is kóstolhattunk tegnap a pécsi Kossuth téren, a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara megyei szervezetének promóciós eseményén.

Idén is folytatja nagyszabású méz promócióját a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Baranya Megyei Szervezete „IDEMÉZZ!” címmel. Pénteken Pécsen, a Kossuth téren állították fel kis sátrukat, s az arra járókat invitálták, hogy ízleljék meg a minőségi baranyai mézet. Fiatalok és idősebbek egyaránt szívesen kóstolgattak, egy anyuka, akinek kisfia eszegette a finomságot elmondta, hogy a nagypapa is méhészkedik, így a családtagok nagyon kedvelik a mézet.

Az eseményen Rittlinger József, a NAK Baranya Megyei Elnöke, Őri László a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, May Gábor, az OMME baranyai szaktanácsadója és Müllerné Juhos Bernadett megyei kormányhivatal főigazgató fogalmazta meg kapcsolódó gondolatait. Rittlinger József elmondta, hogy a mézfogyasztás népszerűsítésében a NAK megyei szervezete eddig is szerepet vállalt és ezután is számíthatnak rá a baranyai termelők. Ugyanis mintegy 800 baranyai méhész gazdagítja a kamara tagságát.

– A Kamara és az OMME együttműködése nem újkeletű, több területen is segítjük a méhészek munkáját. Részt veszünk a Európai Mézes Reggeli programban, keretében a baranyai méhészegyesület gyermekek százai számára juttat el kamarai tagjaink segítségével mézet – mondta Rittlinger József.

– A fogyasztóvédelem szakemberei arra figyelnek, hogy hamis méz ne kerüljön a polcokra, egészséges, hazai mézet fogyasszunk – mondta Müllerné Juhos Bernadett. – A méznek rendkívül jó élettani hatása van, 2010 óta 40 gramm/főről 1 kilogramm/főre emelkedett a magyarok éves fogyasztása. Ám a hazai méz körülbelül 80 százaléka még mindig külföldre kerül.

May Gábor a rendezvényen felhívta a figyelmet, hogy bár az emberek többsége csak természetes édesítőként gondol a mézre, ám az sokkal több annál. Hiszen az egészséges hazai termék a tél előtt az emberi szervezetet felkészíti az influenzás időszakra.