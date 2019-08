Jól fogy a mézédes hazai görögdinnye

A gazdák életét is megnehezítette a májusi esős időjárás, így idén két-három héttel később érkezett a magyar dinnye a piacokra mint tavaly. De azóta nincs megállás, mindenki a „mézédes ormánságit” keresi.

A baranyai dinnyetermelők a kezdeti nehézségek ellenére jó szezonra számítottak, ez úgy látszik, be is igazolódik. Már az idei első szedéskor látszott, hogy a sok esőnek kedvező hatása is volt, a tavalyihoz képest sokkal kevesebb volt az esztétikailag hibás gyümölcs. Július közepétől aztán beindult a szezon, azóta kapható a piacokon a hazai görögdinnye.

A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete felhívást tett közzé a közelmúltban, melyben az ország legszebb dinnyés standjait keresték. A kezdeményezésre a meghirdetett időpontig hét jelentkezés érkezett, már közzé is tették a beküldött képeket az egyesület közösségi oldalán. A versenyben Szin József gerdei termelő pécsi vásárcsarnokban található színpompás standja képviselte régiónkat és a Baranyában termesztett gyümölcsöt. A vásárlók a közösségi oldalon szavazhattak, a döntés megszületett, a hazai standok közül a pécsire voksoltak legtöbben.

A versenyben már csak azért is érdemes volt indulni, mert minél többen látták a képeket, annál több vevő keresi fel a standokat. A gerdei termelő esetében ez be is igazolódott. Tegnap reggel felkerestük a vásárcsarnokban, standja előtt kígyózó sorokban várták a vásárlók a lédús, védjeggyel ellátott görögdinnyét. Egy középkorú hölgy például kiválasztott egy hatalmas csíkos gyümölcsöt, mely mint a mérésnél kiderült, tizenhat kilót nyomott. A nő mosolygott, majd úgy fogalmazott, hogy nem baj, majd a busz hazaviszi a méretes dinnyét, a családtagok örülni fognak neki. Ez is azt igazolja, a szezon még tart, aki eddig nem tette, most még megkóstolhatja a „mézédes ormánságit.”