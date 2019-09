Két hét van hátra a szüretig

A diót nem szabad se túl korán, se túl későn leszüretelni, a megfelelő időpont pedig könnyen meghatározható. A betakarítást akkor kell elkezdeni, amikor a kopáncsa többnyire már felrepedt, és könnyen leválik a dióról.

Volt olyan időszak, amikor szinte minden magyar kertben állt legalább egy diófa. Mára már csak egyre kevesebb helyen lehet látni, pedig a magyar diót a világ egyik legízletesebbjeként tartják számon. Ráadásul jóval előbb, akár három héttel korábban kezd érni, mint a közkedvelt amerikai, vagy francia fajták.

Czulák János maga is megélhetési forrásként tekint a dió­szüretre. Elmondta, hogy a kertjében több diófa is található, viszont ilyenkor remek lehetőséget nyújthatnak a szedés szempontjából a települések határaiban található diófaligetek is.

Megtudtuk, hogy nem célszerű megvárni, míg magától lepotyog a termés, érdemes inkább verni. Hiszen a megsebzett vesszők, hajtások rügyeiből a sebzés alatt valóban több hajtás indul jövőre, tehát két év múlva megnő a nővirágot hozó csúcsrügyek száma. Ezáltal több lesz a fán a termés.

Ezenfelül a gyakorlott diószedők azt vallják, hogy lepottyanása után legfeljebb három napot tölthet a termés a földön, mivel a pára ront állapotán, ezért veszít beltartalmi értékeiből.

A lehullott diót felszedése után meg kell pucolni a zöld héjától. Ha nehezen válik le, akkor érdemes fóliazsákba tenni. Majd két-három napig fülleszteni, ami után a héjat könnyen leválaszthatjuk a dióról. Fontos ügyelni arra, hogy a diót csontos héjában száraz helyen tároljuk. Hiszen a dió úgy őrzi meg beltartalmi értékének nagyját, ha megtisztítása után legfeljebb három héten belül fel is használják. Nem ajánlott a tisztított termést szobahőmérsékleten zacskóban tárolni, mivel nagyon hamar megavasodhat.