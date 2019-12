Kevesebb az új lakás, viszont többségük az átlagnál méretesebb

A lakásépítési piac elérte a plafont, hiszen bár a lakásépítések a maximumon pörögnek, úgy tűnik, a kivitelezői oldalon megfigyelhető kapacitás- és munkaerőhiány mérsékli a teljesítményt. Fontos azonban, hogy a lakását­adások nem egyenletesen alakulnak, minden évben az utolsó három hónapban ugrik meg a számuk. Ami szűkebb hazánkat illeti, 2019 első félévében megyénkben 46 lakást vettek használatba, közel egyharmadával (országosan 0,7 százalékkal) kevesebbet, mint egy évvel korábban. A megyeszékhelyen 20, a többi városban 17, a községekben 9 lakás épült. Látható tehát, hogy az átadott lakások száma a megyeszékhelyen visszaesett, a többi városban és a községekben valamelyest emelkedett. A KSH adatai szerint is ez csak átmeneti visszaesés, hiszen az év első félévében 15 százalékkal nőtt a kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések száma.

A befektetők mellett már a magánszemélyek is komoly érdeklődést mutatnak, hiszen az idei új építésű lakásokra 5 százalékos ingatlanadóval számolhatnak a vásárlók. Az új lakásokkal szemben olyan elvárásokat támasztanak, mint a környezettudatos energetikai kialakítás, saját parkoló, garázs, és adott esetben valamekkora zöldterület is.

Az új lakások mintegy 60 százalékának természetes személy, közel 40 százalékának vállalkozás volt az építtetője. Mindkét építtetői kör kevesebb lakást építtetett az előző év azonos időszakainál – derül ki a KSH adataiból.

A lakások kétharmadát családi házas, 35 százalékát többszintes, többlakásos épületben adták át. Átlagos alapterületük az országosnál (99 m2) nagyobb, 135 négyzetméter volt, az új lakások több mint kétharmadát 4 vagy annál több szobával építették.

Családi házas lakópark is épül

Pécsett is több frekventált helyen épülnek új lakások, indulnak társasházi beruházások: a nyugati városrészben, a Mecsekoldalon, de a belvárosban is. Utóbbi kategóriában újra kapósak lettek a még mindig nagy számban előforduló foghíjtelkek, melyek iránt érzékelhetően megnövekedett a kereslet. Ugyanakkor mindezzel párhuzamosan a piacon az tapasztalható, hogy beruházók, kivitelezők és ingatlanvásárlók is keresik a zöldövezeti vagy ahhoz közelítő fejlesztési lehetőségeket, a nyugalmas lakókörnyezet kialakításának módját. Mint a piaci mustra során megtudtuk, várhatóan ebbe a kategóriába tartozik majd az ürögi városrészben egy tervezett új lakópark építése. Az egykor a Pécsen ismert és közmegbecsülésnek örvendő Tolnai család tulajdonában álló volt bolgár kertészet helyén, 11 ezer négyzetméteren egy 14 otthont (6 különálló családi ház és 4 ikerház) kínáló családi házas lakópark fog megépülni a tervek szerint 2020. év végi átadással.