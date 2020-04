Kezd már gondokat okozni a szárazság, kellene az eső

A csapadékszegény időjárás miatt az elmúlt napokban ugrásszerűen megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. A tűzoltókat idén már háromezer szabadtéri tűzesethez riasztották.

Bár tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban, tizenöt esetben szabadtéri tűzhöz vonultak a tűzoltók. Április első hétvégéjén Pettenden ötszáz négyzetméter területen száraz fű, gaz, bozótos égett, Szentlőrinc külterületén, száz négyzetméteren. Múlt hétfőn a délutáni órákban gyulladt ki nádas, bozótos terület Gordisa határában és összesen 30-40 hektár nádas, bozótos és erdő aljnövényzete égett.

Az elmúlt hétvégén sem maradtak el a hasonló esetek, Diósviszlón lakóépületek és egy istálló közötti területen gaz, avar, bokrok, fák égtek két hektáron, és a tűz a környezetében lévő családi házakat és harminc köbméter tűzifát is veszélyeztetett. Hegyszentmárton- Szőlőhegyen egy pinceépület és a hozzá tartozó fél hektáros, száraz, füves terület. Az autóból, vonatból kidobott égő cigarettacsikkek is meggyújthatják az út menti száraz növényzetet. Erdőben, füves területen álló autó járó motorja is okozhat gondot, mert a kipufogó hőjétől is meg­gyulladhat az aljnövényzet. Az üveghulladék az erdőben, réten a nap sugarait összegyűjtve nagyítóként képes meggyújtani a növényzetet.

Nemcsak az égetés jelent problémát, hanem a csapadékhiány is, csaknem egy hónapja nem érte el az országot komolyabb, az egész országra kiterjedő csapadékzóna. A kétnapos hó javarészt lefolyt, olyan hirtelen olvadt el. Ahol nincs talajtakarás vagy valami rendes zöldtömeg, ott repedezik a talaj, mindenütt szárazság van, ami nyilvánvalóan a szántóföldekre sem hat jól.

Az előrejelzések a jövő hétre is kevés csapadékot mutatnak, egyik napra 2, másik napra 5 milliméternyit, de több száz milliméternyi csapadék hiányzik a talajból. A téli hótakaró elmaradt, és tavasszal sem volt jelentős mennyiségű eső. Az ország más területein még nagyobb az aszály, Baranya megyében a két héttel ezelőtti havazás pótolt ugyan 20-25 milliméternyi csapadékot, de a szelek miatt úgy eltűnt, mintha nem is lett volna.