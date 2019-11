Könnyítette a munkát a vénasszonyok nyara

Az október az egyik legsűrűbb és legösszetettebb hónap a mezőgazdaságban, hiszen van, aki még a betakarítással, más a mélyszántással, vetéssel, vagy éppen pocokirtással foglalkozik.

Kedvezett a vénasszonyok nyara a szántóföldeknek, sőt ezidáig a csapadékeloszlás is kegyes volt a dolgozókhoz, így a gazdák el tudták végezni a betakarításokat és az őszi vetéseket is. Az október az egyik legsűrűbb hónap a mezőgazdaságban, ilyenkor a betakarítástól kezdve a vetésig minden munka végezhető.

– Kukoricából és napraforgóból is többet vártak a gazdák, az idei évben ezekből egy kicsit kevesebbet tudtak betakarítani a tavalyinál. Ez nyilvánvalóan az időjárásnak köszönhető, kukorica szempontjából a tavalyi jó év volt, nagyon jó, amikor is 94 mázsa volt a megyei átlag, most 88. A májusi sok eső és az augusztusi nagy meleg miatt hamar beérett a kukorica, a 36–38 fokok a vegetációt megszakították – mondta a betakarításról Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei elnöke. Ami az árakat illeti, a szakember szerint még nem olyan kedvezően alakulnak, bár most mintha a búzára kereslet jelentkezne, annak ára emelkedik egy kicsit, a kukorica ára viszont stagnál. A napraforgó viszont jó áron van.

Megyénkben minden gazdálkodó mást csinál, hiszen van, aki a betakarítás utolsó fázisainál tart, más mélyszántást végez, valaki az őszi vetést kezdte meg, aki pedig már vetett, annak a pockoktól kell megvédenie a növényeit. Az időjárás jól alakult, vetni is könnyebb volt, árpa és a búza is kibújt már, jó állapotban vannak.

– Egy kis félelme van a gazdálkodóknak, mivel az őszi káposztarepce túlfejlődött, ezt vissza kellett fogni növekedésszabályozó szerrel, hogy ne induljon meg a virágzás, de úgy gondolom, hogy ha kicsit bejön a hideg, akkor megállítja ezt a folyamatot. A gazdálkodók mindent megtettek annak érdekében, hogy ez jól sikerüljön. Mindenki elvégezte már ezt a munkát – mondta Rittlinger József. – A pocok okoz itt-ott gondot, ezért erre is fokozott figyelmet kell fordítaniuk a gazdáknak, folyamatosan ellenőrizni kell a területeket, hiszen a rágcsáló szinte minden szántóföldi növényben kárt tesz, a kalászosoktól kezdve a lucernán és a kukoricán át a répáig és a burgonyáig. A mélyszántás sokat segíthet a védekezésben, azokon a területeken, ahol elvégzik a munkát a termelők, látványosan csökken a pockok száma.