Kőolaj segítségével virágozhat fel az elmaradott térség

Megduplázódhat a hazánkban kitermelt kőolaj mennyisége – hirdetik a különböző sajtóorgánumok a Dél-Zselicben (Kétújfalu, Gyöngyösmellék, Istvándi térsége) elindított kitermeléssel kapcsolatban. Lapunkban korábban foglalkoztunk a témával, ám mivel egyre többeket érint és érdekel a dolog, megkérdeztük Klózer Gyulát, Kétújfalu polgármesterét az aktualitásokról.

– Még 2016-ban kezdték el a kutatási munkálatokat, felméréseket, az eredmény az lett, hogy 2017-ben szembesültünk a szakhatósági eljárásokkal, ezek folyamán szereztünk róla tudomást, hogy 2019 végéig megindítják a próbafúrásokat. Majd 2017 végén a vállalat megindította a fáklyákat, ami az olajkutatás pozitív eredményét hozta. Az, hogy milyen mértékű a kutatás, abban az időben még nem tudtuk – kezdett bele a történetbe a polgármester.

Aztán 2018-ra realizálódtak a jelenleg is látható folyamatok, és a fúrások után a kitermelést is megindították, a céggel nagyon jó a települések kapcsolata, a munkálatokról a lakosságot is közmeghallgatások formájában tájékoztatják.

Ezután 2019-ben szembesültek a termelésből származó iparűzésiadó-bevételekkel is, ez Kétújfalu esetében közel 100 millió forint. Az eddig hátrányos helyzetben lévő dél-zselici települések életét előre láthatóan alaposan megváltoztatja majd az olaj feltárása, ám a kőolajvállalattal és a hazai állami szervek egy részével közösen már elindult az az előkészítő és tervező folyamat, amellyel az iparűzési adóból származó bevétel összetett térségi fejlesztésre mehet.

Az olajkitermelési folyamat a tervek szerint úgy zajlik, hogy Kétújfaluban lesz a fő gyűjtőállomás, vezetékeken keresztül az olajat a gyűjtőállomásba helyezik, ezt követően Szigetvár irányába haladva a vasúti vonal melletti területre egy átfejtőállomásra kerül az olaj, innen szállítják a finomítóba.

A helyben élőket is foglalkoztatják

Az érintett településeken élők közül is szinte mindenkinek van valamilyen véleménye a munkálatokról. A bonyolult termelési folyamatokat sokan nem látják át, de a legtöbben tisztában vannak vele, hogy községükben gazdasági fejlődés várható, ám ehhez megfontolt stratégiai és pénzügyi döntéseket kell meghozni. A térségben élők összességében örülnek a fejlesztésnek, mint tegnap megtudtuk az egyik községben élő fiatal hölgytől, már most is több helyit foglalkoztat az olajvállalat. A dél-zselici falvakban élők többnyire őrző-védő feladatokat és segédmunkát végeznek el a telepeken. Klózer Gyula elmondta, a beruházás nyomán olajipari szakirányú képzés indítását is tervezi a vállalat a jövőben.

A településeken található élelmiszer- és dohányboltok is profitálnak a területen folyó munkálatokból, megnövekedett az utóbbi időben az üzletek forgalma. Továbbá a szóban forgó térségben a panziókban, apartmanokban is megnövekedett a vendégéjszakák száma.