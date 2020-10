Már jövő év végére elkészülhet a város új szabadidőparkja

Gőzerővel zajlanak a munkálatok az egykori bányaépületek helyén, a Juhász Gyula utcában – bontással, illetve a közművezetékek fejlesztésével vette kezdetét a beruházás, az iparterület rehabilitációja során szabadidőpark és inkubátorház is épül.

Az iparterület rehabilitációjára mintegy 600 millió forint támogatást nyert a város, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból.

A július elején indult barnamezős beruházás során a komlói önkormányzat hasznosítja a tulajdonában lévő, a bányát korábban kiszolgáló utolsó épületegységet és környezetét. A létesítmény – amelyet sokan szögállomásként ismertek – valamikor a meddőt szállító drótkötélpályához tartozott, de a bánya bezárásával elvesztette a funkcióját. A fejlesztés eredményeként egy olyan közösségi tér készül, amely a közeli Petőfi téri játszótérrel együtt élhető és barátságos környezetet teremt a kökönyösi városrészben.

A komlói önkormányzat tájékoztatása szerint a közel 700 millió forintos projekt során egy többszintes inkubátorházat is építenek a területen, amelynek emeleti helyiségeit vállalkozások vehetik igénybe, földszintjén pedig szabad­idős tevékenységek végzésére lesz alkalmas a tér. Ezen kívül egy egyszintes csarnokot is létrehoznak, amelyet a későbbiekben bérbe adna az önkormányzat, azzal a céllal, hogy a városban újabb munkahelyek jöjjenek létre.

– A beruházás során elsőként a közművezetéket és a közvilágítási rendszert cserélik, illetve fejlesztik a Juhász Gyula utcában. A munka jelenlegi fázisában a csapadékvíz-hálózatot, illetve a közvilágítást alakítja ki a kivitelező. A gáz- és az ívóvízvezeték a helyén van, a szennyvízhálózatot az Altáró utca irányába vezetik le. Az arra járók már tapasztalhatják, hogy a torzóként álló betonépületet már elbontották. A projekt befejezési időpontja 2021 vége – közölték.

Teherlift is épül a régi fürdőben

Egy másik barnamezős beruházás is zajlik Komlón: új, üde színfoltja lehet a belvárosnak a komlói bányák bezárása óta méltatlanul kallódó bányászfürdő épülete. A fejlesztéssel az önkormányzat célja a vállalkozások számára vonzó, munkahelyteremtésre alkalmas kereskedelmi és szolgáltató központ kialakítása a hét­ezer négyzetméteres épületben. A hajdani fürdő az energetikai korszerűsítés eredményeként egy alacsony energiafelhasználású, ezáltal alacsony szén-dioxid-kibocsátású ingatlanná vált – a felújítás során a teljes hőszigetelés és a nyílászárók cseréje megtörtént, így nemrég birtokba is vehették már a vállalkozók az ingatlant. A további belső munkálatokat a bérlők végzik el, saját igényeikre szabva a rendelkezésre álló teret. Az épületet két teherlifttel is felszerelik a bérlők, amelyek megkönnyítik számukra az anyagmozgatást. Ezek a munkálatok a jövő év elején fejeződnek be, amikor is a kivitelező visszaveszi a munkaterületet az utolsó simításokhoz.