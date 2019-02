Húsz éve működik Pécsen a Honsa Kft., amely a tavalyi évben is jelentős fejlesztéseket hajtott végre, az idei jubileumi évre pedig új gyártócsarnok építésébe kezdett.

Húsz éve üzemel a pécsi Keleti Ipari Park területén a Honsa Kft., amelynek fő profilja a saját fejlesztésű technológiával készített csomagtér-fedlap gyártás. A jelenleg üzemelő – három épületegyüttesből álló – tizennégyezer négyzetméteres termelési területe újabb gyártócsarnokkal és raktárépülettel bővül az év első felében. A 4900 négyzetméteres épület kicsivel több, mint fele részében raktárként, másik részében pedig termelési területként funkcionál majd. Ennek köszönhetően az év második felére már közel húszezer négyzetméteren folyik majd a termelés a Honsa Kft.-nél.

Január közepére lerakták a tervezett épület cölöp alapjait és a 45 darab vasbeton kelyhet, amire az acélszerkezet kerül. A teljes épület várhatóan április elejére állni fog. A munkálatok a tervezett ütemezés szerint haladnak, a kivitelezés átadását a nyár közepére tervezik.

A sikeres próbaüzem után pedig nyár végére, szeptember elejére teljes kapacitással indulhat majd a termelés.

A gyártó- és raktárterület bővítése nem az egyetlen fejlesztés a Honsa Kft.-nél. Az évi négymillió darab terméket előállító vállalat termékpalettája tavaly nyáron tovább bővült, a gépkocsikba való csomagtér-fedlapok mellett már kalaptartókat is gyártanak autógyárak számára. Az új termék nemcsak a megrendelői kör bővülését, hanem a meglévő üzem korszerűsítését is eredményezte, a présrészlegre új gépek érkeztek az anyavállalat oberbürgi üzeméből. Az új gépek miatt a részleg felújítása is szükségessé vált. A munkák már az ősszel elkezdődtek, várhatóan májusra a felújított présüzemet is átadják.

A jubileum méltó megünneplésére a fejlesztéseken és kapacitásbővítésen túl további aktivitásokat, programokat és avatóünnepséget tervez a vállalat.