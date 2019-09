Már közel sem pörög annyira az ingatlanpiac

Megtorpanni látszik az ingatlanpiac lendülete. A szakértő szerint ennek több oka is lehet, de leginkább a kormány által meghirdetett családtámogatási lehetőségek miatti kivárás állhat a háttérben.

A magánemberek ma már lényegesen óvatosabban tervezik a lakásvásárlást, és erre az idén kiadott építési engedélyek számának csökkenése is utal. A GKI ingatlanpiaci felmérésnek eredményeiből kiderül, hogy a bérlők, a bérbeadók és a befektetők aktivitása egyaránt erősödést mutat.

Óvatosabb a lakosság és körültekintőbbek a beruházók is. Az előbbit jól mutatja az is, hogy a felmérés szerint 2019 második negyedévében nagyot csökkent azok aránya, akik a következő egy évben terveznek lakásvásárlást. Csupán néhány hónap leforgása alatt több mint húsz százalékkal apadt azok aránya, akik biztosak abban, hogy egy éven belül vásárolni fognak, és kilenc százalékkal azoké, akik azt valószínűnek tartják. Ez a változás aligha meglepő, hiszen, aki ma hat hónapnál távolabbi vásárlást tervez, annak az 5 százalékos helyett 27 százalékos újlakás-áfával kell számolnia. A lakosság alkalmazkodására utal az is, hogy míg a vételi kedv apadt, az elmúlt évben nőtt azok aránya, akik inkább a jelenlegi lakásuk korszerűsítésébe fognak.

A szakértők szerint a megyében leginkább még mindig a másfél, kétszobás lakásokat keresik az érdeklődők, amelyek értékesítési ára a Baranyában területenként 20-25 millió forint körül mozog.

Az viszont látható, hogy az árak az egyes települések adottságai alapján eltérőek, ugyanakkor a korábbiakhoz képest a kedvelt területeket illetően nincs változás. A vevők a jó közlekedéssel rendelkező, központi helyen lévő, de nem főútra néző lakásokat részesítik leginkább előnyben. A szakértők tapasztalatai szerint a befektetői érdeklődés továbbra is erős, ugyanis körülbelül a vásárlók negyede kiadási céllal vásárol, elsősorban felújított vagy jó állapotú lakásokat.