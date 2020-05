Már szedik Baranyában a zsenge, asztalra való borsót

A kedvező éghajlati viszonyoknak köszönhetően Dél-Baranyában érik legelőször a borsó, Máriagyűd, Nagyharsány és Siklós környékén tudják először szedni. Hazánk nagy borsótermesztő területeivel szemben itt több napsütést kapnak a növények, a domborzati viszonyokat így nagyon jól ki lehet használni. Diósviszlón a közfoglalkoztatás keretében három területen, összesen 3000 négyzetméteren termesztenek borsót. A START mezőgazdasági munkaprogramban résztvevőket szakképzett munkavezető irányítja.

Mint azt Fehérné Beatrix elmondta, csupán nyolcan szedik a borsót, de mivel három területen gazdálkodnak, a szakaszos érésnek köszönhetően folyamatosan tudnak haladni. Múlt csütörtökön és pénteken szedték le az első hüvelyeket. Ilyenkor még időigényes a munka, lassabban haladnak, hiszen válogatják a már érett nagyságú, zsenge borsót, amiért most még jobb árat fizetnek a kereskedők.

Évek óta a jól bevált fajtákat, carlost és summerwood borsót vetnek, amelyek hosszú hüvelyük, és a finom, édeskés ízük miatt eladhatóbbak, és a terület adta előnyöket is ki tudják használni ezekkel a fajtákkal.

A munkavezető elégedett, az idén nagyon szép a termés, bár elmaradt a hótakaró és márciusban is volt fagy, ami szerencsére ezúttal nem ártott a növénynek.

Az elkövetkezendő hetekben a dolgozók minden nap ládaszámra szedik a borsót, a három területen felváltva, hogy tartsák a folyamatosságot.

Keserűné Nagy Margit, a község polgármestere elmondta, több helyre értékesítenek, jut a helyi konyhára, de a lakosok és a kereskedők is vásárolnak a borsóból. Többnyire primőr áruként adják el.

Baranyában egyébként a Tenkes és a Szársomlyó lankáin érik még be nagyon korán a borsó a kedvező mikroklímának köszönhetően. Itt van olyan család, aki 30 éve ezzel foglalkozik, bár nem nagy területen termesztenek.

A vásárlás napján kerüljön a tányérba

A friss, zsenge borsóból készült ételek ízét és zamatát össze sem lehet hasonlítani a fagyasztott vagy konzervből főzött különböző fogásokéval. A minden évben visszatérő gyakorlat szerint a legkoraibb szedésűekért kell a legmagasabb árat fizetnünk, a múlt héten már a vásárcsarnokban is lehetett kapni, 1200 forintért kilóját. A borsó cukortartalma nagyon rövid idő alatt képes keményítővé válni, hosszú tárolásnál ez elkerülhetetlen. Azok a szerencsések, akiknek a kertjében megterem, könnyű helyzetben vannak, hiszen akkor szedik, amikor meg is tudják főzni. Akik piacon kényszerülnek megvásárolni, ők is próbálják meg még aznap tányérba varázsolni a borsót. Csak a harsogóan zöld hüvelyeket vásároljuk meg, ha belemarkolunk a borsóhalomba, hallanunk kell azt a jellegzetes, recsegő hangot, amit a friss hüvelyek adnak ki.