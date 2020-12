Más módon, de jól fogyott az újbor

Most nem az éttermi asztalnál ülve, hanem otthon fogyasztva kortyolgatjuk a borokat. A villányi borászatok már a járvány első hullámában megerősítették az online értékesítési csatornáikat, amelyek hatékonyságára most is nagy szükség volt.

Közvetlenül Márton-nap előtt kellett az éttermeknek, vendéglátóhelyeknek bezárniuk, így a legtöbb borászat nem tudta az ilyenkor hagyományos borvacsorán bemutatni az újborait, amiből novemberben különösen sok fogy. A pincészetek tavasszal, a járvány első hullámában megerősítették a webshopos értékesítéseiket, ennek is köszönhető, hogy a vásárlóközönség – ha más úton is, de – újra rátalál a kedvenc palackjaira. A Bock Borászat minden évben kínálja Szent Márton borát, a PortaGéza portugiesert és a PortaGéza rozét, de nem csak ezeknek a tételeknek az értékesítését lassította le a vendéglátóhelyek bezárása. – A mennyiségünknek körülbelül a 25–30 százalékát szállítottuk ki, a multik és a webshopos értékesítés valamilyen szinten javít az arányokon, de érezhetően nálunk is beragadt egy része a boroknak. A korábbi években tapasztalható 10 százalékos emelkedés elmaradt, és mínuszba fordult át. Hiszünk abban, hogy a borkedvelők a jó magyar borokat emelik le a polcokról, és bízunk abban is, hogy 2021-ben visszatérnek hozzánk a vendégek – mondta Bock József borász. Az online értékesítésben egyre többször alkalmaznak akciót, természetesen erre is szükség van, hiszen vannak olyanok, akiket csak így érnek el, azonban megmaradt az a vevőkör is, aki ismerve a borászat termékeit, keresi a jó borokat. Emellett a villányi borászatok többsége online borkóstolókkal, vlogokkal próbálja meg a fogyasztók figyelmét felhívni arra, hogy továbbra is válasszák a magyar borokat, ezek vásárlásával készüljenek fel az ünnepi ebédre, vacsorára. A prémium tételekből fogy kevesebb

A Vylyan Pincészetnél 25 ezer palack készült az újborból, a Bogyóléből, amely már jól bejáratott, ismert márka.

A Vylyan Pincészetnél 25 ezer palack készült az újborból, a Bogyóléből, amely már jól bejáratott, ismert márka.

– Azt gondoltuk, hogy a lezárások ki fognak hatni az újborok értékesítésére, ehelyett mostanra az összes elfogyott, pedig több készült, mint a tavalyi évben. Ez alapján mi pozitívan látjuk az idei évet. A visszaesés inkább a nagyobb prémium boroknál tapasztalható. Ahogy a vendéglátás gyakorlatilag megállt, ezeknek a tételeknek a fogyását vetette vissza – mondta Ipacs-Szabó István, a Vylyan Pincészet főborásza.