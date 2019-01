Újra éledezik a piac: sokan keresik a gyömbért is a gyógyhatása miatt

Egy biztos, nem január elején kell keresni a hömpölygő embertömeget a pécsi Vásárcsarnokban. Ennek többféle oka lehet az ünnepek utáni ételtömkelegtől az erősen megcsappant házi költségvetésig, de az sem lehet véletlen, hogy a kiskereskedők az éves munka után ilyenkor veszik ki a szabadságukat.

A figyelem így év elején leginkább a vitamindús gyümölcsök, a tisztítókúra alapját adó zöldségek, savanyúságok felé fordul. Megkérdeztük az egyik helyi árust, Szabó Gábort, mit szokott ajánlani a vásárlóknak és mi a legkeresettebb ebben az időszakban.

– Bármennyire is tavaszias volt az időjárás az elmúlt időszakban, ilyenkor szokás rendbe tenni a vitamin- háztartásunkat. Az ünnepek után ilyenkor én citrusféléket szoktam ajánlani. Köztük is a legkedveltebbeket: a mag nélküli mandarint és a narancsot, ami savassága miatt segít a nehéz, zsíros ételek megemésztésében. De még a 450 forintos ananászt is szívesen viszik ebben az időszakban a vásárlók – tájékoztatott.

Továbbá elmondta, hogy ilyenkor a tököt keresik a legjobban, sokan több kilónyit visznek haza egyszerre. A fiatalok és az idősek is egyaránt vásárolják, van aki az ízét szereti, más a gyógyhatásaiért keresi. Mivel a sütőtök hatékony megfázásra és bármilyen gyulladásra, köszönhetően a benne lévő A-vitaminoknak. Ehhez mintegy 199 Ft/kg-os áron juthatunk hozzá. A tök után második legkeresettebb most a banán, amit ha barnán és mézédesen szeretünk, semmi esetre se rakjuk be a hűtőbe, hanem hagyjuk kicsit érlelődni az ablak mellett a napon. Banánt már 290 forintos áron is könnyen beszerezhetünk.

Azonban ha az egészségünk megőrzéséről van szó, nem feledkezhetünk meg a gyömbérről sem. A gyömbér torokgyulladásra, reszelve, köretnek sültek, rántott dolgok mellé vagy csak mézzel, fokhagymával, fekete retekkel összekeverve immunerősítésre és érrendszeri gondokra is tökéletes. Mondhatni, elengedhetetlen kelléke lehet az elkövetkezendő cudar időszaknak.

Töltsük fel a szervezetünk celláit!

Az őszi, téli időszakban kimerül a szervezet, fáradékonyabbak és fogékonyabbak vagyunk a fertőzésekre, betegségekre. A magyar felnőtt lakosság többsége szelén- és D-vitamin-hiányban szenved, ezen lehet megfelelő étrenddel segíteni. A hagyományos téli ételek, a bab, a borsó vagy a lencse nem véletlenül ajánlottak a téli időszakban: keményítőtartalmuk miatt ugyanis jelentős energiaforrást biztosítanak a szervezet számára. A hagyma gyógyító hatása már a népi gyógyászatban is ismert volt, de az utóbbi években kiderült, hogy a fűszerek közül a kakukkfű és a rozmaring is baktériumok szaporodást gátló hatással bír. Egyre többet hallani a probiotikumokról is. Ezek olyan hasznos baktériumok, melyek megakadályozzák a káros mikroorganizmusok túlzott mértékű elszaporodását a vastagbélben, segítve ezzel az immunrendszer normál működését. A hasznos baktériumok táplálékul olyan rostanyagok szolgálnak, melyek a teljes kiőrlésű gabonafélékben, zöldségekben, gyümölcsökben találhatók. ezért ajánlott naponta többször is fogyasztani ezekből az élelmiszerekből.

Aktuális kilónkénti árak a piacokon (forint/kiló)

Alma 220–250

Ananász 450–500

Bab 500–800

Banán 290–370

Batáta 590–650

Bocskor paprika 600–700

Borsó 240–300

Burgonya 125–250

Csalamádé 1100

Csiperkegomba 250–400

Dió 2000–3250

Fekete retek 150–200

Fokhagyma 900–1200

Fűszerpaprika 160–170

Gyömbér 900–1100

Karalábé 170–250 Ft/db

Kelkáposzta 380–450

Karalábé 100–110

Karfiol 350–450

Kivi 430–590

Kígyóuborka 450–500

Körte 300–499

Lencse 380–700

Narancs 300–460

Mandarin 300–450

Mák 1700–2000

Paradicsom 390–440

Petrezselyem 650–1000

Pritamin paprika 600–650

Sárgarépa 299–399

Savanyú káposzta 500

Sörretek 150–200

Sütőtök 199–250

Tv paprika 250–350

Újhagyma 80–100

Vöröshagyma 60–90

Virsli (juhbeles) 1799–2000

Virsli (műbeles) 990–1399

Virsli (roppanós) 1899–2500

Malachús 999–1100

