Megépül a milliárdos biotechnológiai labor Pécsen

Hiába terjedt el az a híresztelés Pécsen, hogy mégsem építi fel biotechnológiai laborját a dán FOSS vállalat, az előző városvezetés idején bejelentett és kormányzati támogatással megvalósuló milliárdos beruházás nemhogy leállt volna, de még nagyobb területen valósulhat meg.

Több mint másfél éve jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy a kormány 772,9 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a dán világvállalat, a FOSS kétmilliárdos fejlesztéséhez. A cégnek megítélt támogatással a kormány célja az volt, hogy a magas hozzáadott értéket képviselő, a kutatás-fejlesztésen alapuló és az innovációra irányuló beruházást Magyarországra hozza. A dán vállalat pedig nem véletlenül választotta a Pécsi Tudományegyetem tudásbázisára is alapozva a baranyai megyeszékhelyet: három évvel ezelőtt ugyanis felvásárolta a Pécsen már 1996 óta működő biotechnológiai vállalatot, a Soft Flow Kft.-t.

A városban a közelmúltban viszont elterjedt az a híresztelés, hogy mégsem építik fel az új labort, ennek a beruházás bejelentésétől eltelt másfél év is alapul szolgálhatott, és az is, hogy már az alapkövet is letették a Pellérdi út mentén, látványos jelei azonban nem voltak a fejlesztésnek – a pécsi cég vezetője viszont éppen ellenkező folyamatokról beszélt.

– Nemhogy leállt volna a beruházás előkészítése, hanem alig két héttel ezelőtt további területet vásároltunk még, így a korábbinak majdnem a duplájával, immár tizenegyezer négyzetméteres telekkel rendelkezünk, ami jelzi, hogy hosszú távban gondolkodunk

– mondta dr. Ambruszt Simon, a Soft Flow Kft. ügyvezető igazgatója a Dunántúli Napló megkeresésére. Hozzátette: a vásárlás miatti telekrendezési eljárást meg kell várni a engedélyezési folyamattal, de az épület terveit a tervtanács jóváhagyta és időközben a kiviteli tervek készítését is megkezdték.

A szándékaik szerint jövő év elején a kivitelező kiválasztására is sor kerül, tavasszal pedig fel is vonulhatnak a munkagépek a területre. A cél továbbra is egy közel kétezer négyzetméteres épület felhúzása, amelyben közel száz embernek adhatnak munkát.

– Nem gyárról, vagy üzemről van szó, hanem biotechnológiai laborról, ezért a nálunk dolgozók kilencven százalékának diplomásnak, illetve PhD fokozatú kutatónak kell lennie – mondta az igazgató. Kiemelte azt is, hogy az elmúlt másfél év alatt, a projekt elindulása óta harminc magasan kvalifikált szakembert máris felvettek, és több mint hatvanan vannak, tehát folyamatosan bővült a dolgozói létszámuk.

A tejet és a lisztet is vizsgálják A kutatóvállalat a Pécsi Tudományegyetem orvosi-, gyógyszerészeti- és természettudományi karát is partnerei között tudhatja, ahogyan a Szentágothai János Kutatóközpontot, a Magyar Tejgazdasági Kutatóintézetet, valamint a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézetet is. A dán FOSS elsősorban a tej, a gabona, a takarmány, a hús és a bor ellenőrzésére specializálódott. A világon kereskedelmi forgalomban lévő gabona 80 százalékának és a tej 85 százalékának minőségét a dán anyavállalat által fejlesztett és gyártott analitikai műszerekkel vizsgálják. Így a Baranyában élők nagy valószínűséggel vásárolhatnak azokból a tejekből, lisztekből is, amiket ilyen módon vizsgáltak be.

Képünk az alapkőletételkor készült.