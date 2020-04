Nagy a sor 9 óra előtt, a bérleti díjról hallgatnak

Alig van forgalom a plázákban, de az üzleteknek ki kell fizetniük a teljes bérleti díjat – nyilatkozták a közelmúltban fővárosi boltok vezetői. Megpróbáltunk utánajárni, hogy Pécsen is hasonló-e a helyzet.

A koronavírus-járványhelyzet kapcsán számos üzlet bezárt a városban, így a Plázában és az Árkádban is. Információink szerint van olyan fővárosi bevásárlóközpont, mely a drasztikusan visszaesett forgalom miatt csökkentette az üzletek bérleti díját, ám olyan bevásárlóközpontról is tudunk, mely a forgalomkiesés ellenére is a teljes bérleti díjat – esetenként több százezer forint/hónap – kéri az üzletektől, ezzel nehéz helyzetbe hozva a boltosokat.

A témában elküldtük kérdéseinket mindkét pécsi bevásárlóközpont vezetőségének, az Árkádtól lapzártánkig nem érkezett válasz. A Pécs Pláza tájékoztatta lapunkat, hogy jelenleg az 56 kiskereskedelmi és szolgáltató egységükből 23 üzlet tart nyitva a hatályos kormányrendelet betartása mellett, ez kicsit több mint 40 százaléka üzleteiknek. Kérdésünkre, miszerint van-e valami változás a bérleti díjak tekintetében konkrét – összeget vagy százalékot tartalmazó – választ nem kaptunk.

Lapunk munkatársai az elmúlt héten mindkét bevásárlóközpontban jártak, és azt tapasztalták, hogy sokkal kevesebb most a vásárló, mint korábban. Az Árkádban ugyanabban a napszakban szemmel láthatóan többen voltak, ez valószínűleg az ott működő hipermarketnek köszönhető. Azt jól láttuk, hogy mindkét üzletközpontban nagy figyelmet fordítanak a higiéniára. A Pécs Pláza ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy náluk 3 helyen találhatók érintés nélkül használható kézfertőtlenítő automaták, ezeket több mint egy évvel ezelőtt telepítették.

– Az épületben fokozott intenzitással és folyamatosan történik a fertőtlenítés és a takarítás. A bevásárlóközpont több pontján helyeztünk ki tájékoztató plakátokat a járványhelyzetről, a kijárási korlátozásról szóló kormányrendeletről, a kormány felhívásairól, a koronavírus megelőzéséről. Közösségi oldalunkon és weboldalunkon is folyamatosan teszünk közzé tájékoztató anyagokat például a megfelelő távolságtartásról, a helyes kézmosásról, az idősek, a gyermekek és a kismamák védelméről – tudtuk meg a bevásárlóközpont vezetőségétől.