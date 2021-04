Nagyon bizonytalan a vendéglátós szakma

Szakácsot, felszolgálót, recepcióst és üzletvezetőt is sokan keresnek, a vendéglátósok szerint a járvány újabb hosszú távú rossz hatása, hogy a munkavállalók váltanak.

Eddig is sok pályaelhagyó volt a vendéglátósok között, ráadásul az éttermek évek óta küzdenek azzal, hogy a szakma iránt elkötelezett, minőségi munkára képes dolgozókat megtalálják és megtartsák. Az üzlettulajdonosoknak az elmúlt években nem volt más választásuk, bért kellett emelniük, hogy az alkalmazottakat se a külföldi országok, se a konkurens éttermek ne tudják elcsábítani.

Most a járványhelyzetben csak közvetetten a bér mértéke az oka annak, hogy sok a pályaelhagyó. A vírus elleni védekezés lépéseként ugyanis bezártak az éttermek, vagy csak kisebb kapacitással, kevesebb dolgozóval működnek. A dolgozók pedig nem érzik már biztosnak ezt a pályát. 2020 előtt elképzelhetetlen volt, hogy egy jó felszolgáló ne tudjon dolgozni, ha akar, kapva kaptak érte az éttermek. A hosszúra nyúlt kényszerpihenő végét pedig nem tudta mindenki kivárni, és nem másik éttermet, hotelt, hanem más pályát is választott a vendéglátás helyett.

– A legnagyobb probléma nyilvánvalóan az, hogy a dolgozók sokáig a fizetésük egy részét kapták csak meg, nem beszélve arról, hogy akiknek felmondtak, azok három hónap után kevesebb pénzt kaptak

– mondta Kollár László, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke. – Ez is gond, hiszen a boltban ez időszak alatt is ugyanannyiba kerül a kenyér, sőt tudjuk, hogy drágultak is az élelmiszerek. A nagyobbik probléma az, hogy a dolgozók egy részében felvetődött, mi történik legközelebb, miután tavaly is volt egy három hónapig tartó leállás, most meg már lassan hat hónapja tart. A dolgozók költségvetése nem bírja el ezt.

Sok étteremnek, szállodának már szembesülnie kellett azzal, hogy nem bírták tovább a dolgozóik, és inkább más területen kerestek állást. Ki kell emelni persze azt is, hogy amíg egy nagyvárosban a fiatalabb munkaerő könnyebben vált munkahelyet, a vidéki településeken még erősebb a kötődés, és ha nehéz is, kivárják a nem megszokott időszak végét, és utána együtt folytatják a megszokott csapatban a munkát.

Felértékelődik a szakképzett, gyakorlott munkaerő

– Eddig is sok volt a pályaelhagyó a vendéglátásban, de most is sokan mentek el. Találtak egy stabilabb állást, és addig nem is fognak visszatérni, amíg a vendéglátás jövője ennyire kilátástalan

– mondta Teleky Zoltán, a kamara által menedzselt Baranyai Gasztronómiai Klaszter elnöke.

Addig, ameddig ezek a bezárások nem szűnnek meg, nem válik stabillá a vendéglátóhelyek működése, addig nagy gond lesz. Most, a nyitás kapujában biztos, hogy sok helyen hiányos lesz a létszám, illetve a dolgozók sokat fognak váltani a munkahelyek között, és még jobban felértékelődik a munkaerő.

Teleky Zoltán szerint a következő években csak egy átfogó, jól átgondolt állami beavatkozással, támogatással válhat újra stabillá a vendéglátóipari szektor.