Nagyon szeretnének a vendégek felhőtlenül pihenni az ünnepekkor

Úgy tűnik, hogy az idén nem kell elengedniük a szállodáknak az év végi erős időszakot. Tavaly ilyenkor már nem fogadhattak vendégeket a hotelek, és most is van némi bizonytalanság a vendégekben, hogy megkötések nélkül jöhetnek-e a dél-baranyai térségbe karácsonyozni, szilveszterezni.

Mindamellett, hogy a családok, baráti társaságok nagyon várják az év végét, hogy az ünnepi időszakban el tudjanak menni wellness-szállodába, érezhető némi bizonytalanság a vendégekben. Sokan nem is a megbetegedésektől tartanak, hanem attól, hogy védettségi igazolvánnyal tudják csak igénybe venni a szolgáltatásokat. A kormány ilyen döntést egyelőre nem hozott.

Végi János, a harkányi Xavin Hotel tulajdonosa elmondta, folyamatos az érdeklődés a szabad férőhelyek iránt, foglalások is vannak, de az is elmondható, hogy az emberek többsége bizonytalan, fél az esetleges járványügyi szigorításoktól. A harkányi adventi programkínálat az idén nagyon változatos és gazdag, vásár, színvonalas műsorok, moziestek és korcsolyapálya is várja a fürdővárosba érkezőket.

Az ünnepi időszakra alakul a telt ház

A Dráva Hotel ügyvezetője szerint az látható, hogy érkezés előtt sokkal rövidebb idővel foglalnak a vendégek, mint a járvány előtti időszakban. Puch Eszter elmondta, az elmúlt pár évben sikerült ezt az úgynevezett foglalási kaput több mint egy hónapra, de minimum két hétre feltornázni, ám most inkább az a jellemző, hogy érkezés előtt egy héten belül foglalják le a szállást. Vannak előjegyzések december közepére, végére, de szilveszterre például egyelőre csak a férőhelyek kicsivel több mint fele foglalt. A nagyobb létszámú céges rendezvények elmaradnak, de kisebb létszámú csoportok már bejelentkeztek, sőt a nemrégiben megnyitott négypályás bowlingterem is vonzó a csoportoknak. A cégek most jellemzően inkább cateringszolgáltatást kérnek, és a saját telephelyükön tartanak összejövetelt. Erre van kapacitása a Dráva Hotelnek is, megrendelés után akár két napon belül is kitelepülnek a megadott helyre, kérés szerint felszolgálóval, vagy anélkül.