Nem kellett rá várni, már fogyasztható is az édes magyar eper

Néhány hete már kaphatunk a boltokban friss epret, ám ezek legtöbbje délről, Spanyolországból, Olaszországból érkezik. Idén a magyar eperre sem kellett sokáig várni, a főút mellett, s a piacon már hirdetik a hazait.

Amint beköszönt az igazi tavasz, már alig várjuk, hogy beinduljon az eperszezon. Külföldi gyümölcsöt már jó pár hete vásárolhatunk, ám a hagyományos, magyar, nem vegyszerezett epernek több idő kell az érésre. A hazai szamóca ízében, állagában is jobb a külföldről behozottnál, hiszen frissen kerül a fogyasztókhoz.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tegnapi, fővárosi sajtótájékoztatóján elhangzott, a hétvégétől már folyamatosan kapható lesz a friss magyar szamóca a piacokon, a zöldségeseknél és az áruházakban. Három fázisban érkezik a magyar eper a kereskedelmi forgalomba: a héten a – részben – fűtött fóliasátras termés, majd utána április végével, május elejével a bakhátas, fátyolfóliás termőterületekről, és május közepétől a szabadföldi szamóca. A hazai termés június végéig is kitart.

A piacokon most kapható eper kilóára ezer forint körül alakul, csemegének kiváló. Ám a gyümölcs a korábbi évek tapasztalatai alapján néhány hét múlva jóval olcsóbb lesz, így az, aki inkább lekvárt készítene belőle, várjon még egy kicsit.

Az Agrárkamara is felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogyha tehetik, válasszák a hazait, segítsék ezzel is a magyar termelők fennmaradását. A friss magyar szamóca könnyen megkülönböztethető a koraéretten leszedett importtól. A hazai állagra nem olyan kemény és a csészelevelei frissebbek, nem beszélve a jobb ízéről. A hazai fajták szájéretten szedhetőek, mivel jóval rövidebb idő alatt eljut az áru a fogyasztóhoz, mely különbség ízben is megmutatkozik. A hosszú szállíthatóságra nemesített import fajtáknál bizonyos érzékszervi tulajdonságok – illat, íz, aroma – eltűnnek vagy gyengülnek a nemesítés során, ráadásul a szedési idő meghatározásánál sem az érettség a döntő, hanem a szállításra való alkalmasság.