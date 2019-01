Olcsóbb lesz a tej, a csoki és a chips többe kerülhet majd

Az idei év elejétől 18 százalékról 5 százalékra mérséklődik az ESL (hosszabban eltartható) és az UHT (ultrapasztőrözött) tejek forgalmi adója az elfogadott jogszabály szerint – közölte az Agrárminisztérium. A döntés következtében akár véglegesen eltűnhetnek a baranyai boltok polcairól is az olyan import UHT tejek, amelyek áfa-csalás gyanúja miatt jelentősen olcsóbbak.

A KSH adatai alapján a hazai szarvasmarha-állomány és ezen belül a tejelő tehenek száma 2010 óta folyamatosan növekszik. Míg nyolc évvel ezelőtt mintegy 310 ezer tehén volt, a 2017-es adatok alapján már közel 395 ezer állatot tartanak számon. Szintén jó hír, hogy az egyéni gazdaságokban tartott állatok száma is emelkedik, 2010-ben 105 ezer tehenet tartottak ily módon, 2017-re a szám 161 ezerre nőtt.

A minisztérium közleménye szerint az áfacsökkentés mintegy 100 magyar tejipari vállalkozás versenyképességét erősíti bel- és külföldön. A mérséklés a fogyasztók számára a jó minőségű magyar tejhez való hozzáférés mellett megtakarítást is jelent, ugyanis egy átlagos négyfős magyar család mintegy 45 ezer forintot fordít évente tejekre, az intézkedés számukra mintegy 6-7 ezer forint megtakarítást eredményezhet.

A megyénkben található nevelési-oktatási intézmények közül is egyre többen vesznek részt a 2004-óta működő iskolatej programban, melynek célja – a hazai tej fogyasztásának népszerűsítése mellett –, hogy az egészséges táplálkozás és az elhízás elleni küzdelem jegyében minél több gyermek jusson meghatározott minőségű és mennyiségű tejhez, tejtermékekhez. A programhoz csatlakozott iskolákban és óvodákban heti több alkalommal kapnak térítésmentesen tejet, illetve tejterméket a gyerekek.

A termékeken kívül néhol a tanulókat oktatási program is várja, amely az egészséges táplálkozási szokások kialakítását és a tejágazattal kapcsolatos ismeretek bővítését segíti elő.

Emelkedik a kedvenc nasik adója

A Baranya megyei iskolák büféjéből is száműzték már a chipseket, csokoládékat, energiaitalokat. A szabályokat mindenkinek be kell tartania, a túlcukrozott, mesterséges adalékanyagokkal ellátott, a gyerekek fejlődését, egészséges növekedését hátrányosan befolyásoló termékek nem árusíthatók. Ezen ételek, italok fogyasztásának csökkentését eredményezi az is, hogy az egészségügyi kockázatot jelentő termékek, üdítők, chipsek, csokoládék, szeszes italok az év elejétől kezdve mind drágulnak. A népegészségügyi termékadó – chipsadó – növelése az üdítőitalokra is vonatkozik, a korábbi 7 Ft/literes adómérték 15 Ft/literre növekszik. Az adó cukrozott kakaópor esetében 85 forint/kilogramm, más előrecsomagolt cukrozott készítmény esetében 160 forint/kilogramm lett. A sós snack-ek adója 300 forint/kilogramm, az ételízesítőké 300 forint/kilogramm, az ízesített sör és alkoholos frissítőké 25 forint/liter, a gyümölcsízek 600 forint/kilogramm lett.