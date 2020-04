Online is igényelhető az álláskeresési járadék

Az ügyfélvárókban gyűjtődobozba is be lehet dobni, és postán is lehet küldeni a kérelmet.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! Egyre többen veszíthetik el munkájukat és válhatnak álláskeresővé a világméretű koronavírus-járvány következtében – az érintetteknek fontos tudniuk, hogy ilyen esetben hová fordulhatnak segítségért, milyen ellátásokra jogosultak, mi az ügyintézés menete. A Baranya Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint álláskeresési járadékot az a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál regisztrált álláskereső igényelhet, aki a nyilvántartásba vételét megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, nincs munkaviszonya, nem folytat vállalkozói tevékenységet, illetve az önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és a foglalkoztatási szerv sem tud számára megfelelő munkahelyet felajánlani. A járványügyi helyzetre tekintettel a kérelem benyújtását elektronikus úton javasolják. Aki rendelkezik ügyfélkapuval, az e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu/level/uj) segítségével (címzett: az illetékes járási/fővárosi kerületi hivatal) kérelméhez mellékelheti a szükséges dokumentumokat is (pdf, word, excel formátumban, vagy akár telefonnal készített képen). Ezen kívül elektronikus levél formájában (a beazonosításhoz szükséges személyes adatok megadásával: viselt és születési név, születési hely és idő, édesanyja neve, lakcím, tajszám, adószám) is van lehetőség a kérelem benyújtására, illetve ügyfélkapu nélkül – a tajszám és a születési dátum megadását követően – a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján (https://eugyintezes.munka.hu/). Elektronikus úton az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély iránti, valamint a nyilvántartásba vételi kérelmek benyújtási szándékának jelzése, a jogosultságot érintő lényeges körülményekben bekövetkezett változás bejelentése, jelentkezési kötelezettség teljesítése intézhetők. Ha elektronikus ügyintézésre nincs mód, a kitöltött kérelmeket és az iratmellékleteket a lakóhely/tartózkodási hely szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályának ügyfélvárójában kihelyezett gyűjtődobozba is be lehet dobni, illetve postai úton is be lehet küldeni a hivatalhoz.