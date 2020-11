Online mutatkoznak be a modern gyárak

Pénteken rendezik meg a IV. Modern Gyárak Éjszakája rendezvénysorozatát, Magyarország újraiparosításának ünnepét. A vállalkozások a koronavírus-járvány miatt online nyitják meg kapuikat.

A Modern Gyárak Éjszakája rendezvénysorozat részeként a nagyközönség negyedik alkalommal ismerheti meg a hazánkban működő gyárakat, üzemeket, mintaműhelyeket, a kulisszák mögé tekintve meggyőződhet arról, hogy a magyar gazdaság már high-tech pályára állt.

A Modern Gyárak Éjszakáján a működési területükön, vállalati mutatóik alapján kiemelkedő vállalkozások nyitják meg kapuikat az érdeklődők előtt. Az esemény célja azoknak az innovatív megoldásoknak a bemutatása, amelyek versenyképessé, mintaértékűvé teszik a Magyarországon működő gyárakat, üzemeket. A bejárható gyárak lefedik a gazdaság teljes spektrumát, a repülőgépgyártástól a növénytermesztésen át a fertőtlenítőszer-gyártásig.

A koronavírus-járvány miatt a programok idén az online térbe helyeződnek át. A virtuális tér számos lehetőséget tartogat, így a Modern Gyárak Éjszakáján elérhetőek lesznek 360 fokos kamerával készült virtuális séták, gyárbemutató videók, riportfilmek és mini portrék is. Az online formának köszönhetően az érdeklődők otthonuk kényelméből, egyetlen este alatt végiglátogathatják az ország egymástól távoli pontjain működő gyárakat.

Baranya megyéből eddig 3 gyár csatlakozott az eseményhez. A Hauni Gépgyártó, a Kontakt Elektro, és a Z Elektronika Kft. az online eseményre várják az érdeklődők regisztrációját a www.moderngyarakejszakaja.hu weboldalon.

Három pécsi gyárat ismerhetünk meg

A HAUNI Hungária az online látogatás során a modern, számítógépes vezérlésű gépekkel felszerelt forgácsolóüzemet, a lemezüzemet, valamint a szereldét mutatja be, ahol a rész­egységekből a gépek összeállítása történik. Ezen kívül az érdeklődők megismerkedhetnek a vállalat környezetvédelmi törekvéseivel is. A kis és közepes elektronikai sorozatgyártással foglalkozó Z Elektronika Kft. videófelvételeken mutatja be az elekronikai gyártás folyamatlépéseit, kiemelve a speciális gyártástechnológia folyamatokat. A Kontakt Elektro Kft. egyedi és sorozatgyártású villamos kapcsoló- és vezérlőszekrények, vezérlőpultok tervezésével és gyártásával foglalkozik, az ő fejlesztéseiket is megnézhetik az érdeklődők.

A jövőbe repítik az érdeklődőket

Érdemes követni a Modern Gyárak Éjszakája Facebook-oldalát is, ahonnan kiderül, hogy – bár a hivatalos oldalon nincs megjelenítve – a pogányi Magnus Aircraft is bemutatkozik az online programon. Az üzemben a magyar repülési tradíciókra és modern technológiákra építve olyan egyedi, funkcionális repülőgépeket alkotnak, melyek biztonságosak, vonzóak és gazdaságosak egyszerre. A kompozit elemek gyártására alkalmas, 5100 négyzetméteres üzemben akár 200 repülőgép is elkészülhet. Az online eseményen olyan érdekességeket is megtudhatnak az érdeklődők, mint hogy Kenyában Magnus gépekkel figyelik meg és védik a Szavannák állatait az orvvadászoktól.