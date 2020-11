Jó nagy pácba kerültek az éttermek

A vendéglátósokat újabb kihívás elé állították a járvány miatti kormányzati intézkedések. Az éttermeknek mától be kell zárniuk, csak házhoz szállítás lehetséges. Teleky Zoltán pécsi étterem-tulajdonos hétfőn élő videós bejelentkezésben kérte a vendégeket, hogy a következő időszakban ne a multik kasszáját gyarapítsák, hanem a helyi éttermeket segítsék azzal, hogy tőlük rendelnek. A vendéglátóhelyek felkészülten várták a Márton-napot, az év egyik legerősebb időszakát, megvásárolták az alapanyagokat, majd kiderült, hogy be kell zárniuk.

Várjuk a pontos részleteket a támogatásokról is, illetve kértünk a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-től bérletidíj-kedvezményt. Ha ezeket megkapnánk, akkor túlélhető ez az időszak – mondta Miseta Zoltán, a Blöff Bisztró üzlettulajdonosa.

Hozzátette, új, a kiszállításhoz jobban igazítható étlappal készülnek, de úgy véli, hogy nem egy hónapnyi nehéz időszak vár rájuk, hanem legalább öt, ugyanis ha ennek a bezárásnak 1-2 hónap múlva vége, akkor jön a január és a február – ami a vendéglátásnak amúgy is kedvezőtlen időszak. A tavaszi újranyitás óta egyébként kiemelkedően jó volt a forgalom, és egyértelműen látszott, hogy a belföldi turizmus megélénkült. Ami biztos – ahogyan tavasszal sem –, most sem szeretnének megválni a dolgozóiktól. Nehezíti a helyzetet, hogy a kiszállítócégek nagyon magas jutalékért dolgoznak, illetve a kiszállítás áfája magas, 27 százalék.

Tele vannak a raktárak, ezért már italt is kiszállítanak

A harkányi éttermek többsége is átáll a kiszállításra, illetve valaki már az elvitelre is felkészült. Az egyik pizzéria már italt is szállítana házhoz, nem csak ételt. A beremendi rendezvényterem üzemi étkezdének minősül, oda az iskolások továbbra is bemehetnek ebédelni, a többi vendégnek elvitelre biztosítanak menüt. Karl Zoltán elmondta, több adaggal is számolnak, hiszen új idős vendégek is rendelnek majd tőlük.

– Várjuk a pontosításokat, például, hogy a szállodai éttermek dolgozóira mi vonatkozik, de sajnos a vendégeinknek szerdán reggel el kell hagyni a szállodát. Mivel a Harkány–Siklós–Villány tengely a turistákra támaszkodik, így a legtöbben be fognak zárni – mondta Végi János szállodatulajdonos. Hozzátette, bíznak benne, hogy az ünnepi időszakban már kinyithatnak.