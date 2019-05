Eddig nem túl fényes a hazai cseresznyetermés

Rengetegen látogatták ezen a héten is a pécsi vásárcsarnokot. A vásárlók túlnyomó része a standokon még mindig a közkedvelt gyümölcsöt, a hazai epret kereste. Azonban hasonló érdeklődés övezte a kofák pultjain megjelenő friss borsót és a cseresznyét is.

A piacokon sokan válogattak a különféle zöldségekből, remekül fogyott a karfiol, a saláta és a friss hagyma is, a legtöbben a hétvégi ebéd hozzávalóit gyűjtötték össze a standokon.

A kofák elmondása szerint a vásárlók zöme az eper és a borsó mellett a paradicsomot kereste, de a zeller és a karalábé is igen kelendőnek bizonyult. Akadt olyan vásárló is, aki Cserdiből érkezett Pécsre, hogy karalábét vásároljon, amelynek kilóját akár 300 forintos átlagáron is megkaphatjuk. Sokak örömére megjelent a piacon a cseresznye is, amit még kissé drágán 1000–1200 forintos áron tudunk hazavinni. Az árusoktól megtudtuk, hogy azért ilyen magas az ára, mert az esőzés és a nagy szél miatt rengeteg gyümölcs megrepedt és tönkrement, így nem tudják, hogy lesz-e egyáltalán rendes termés az idén.

A zöldségek kedvelői is fellélegezhetnek, ugyanis egyre több a frissen szedett zöldborsó a piacokon, kilójáért az árusoktól átlagosan 700 forintért juthatunk hozzá. Ezen felül a húspultokat is igen sokan keresték fel, amelyeken többek között az erdősmecskei szalonnát 2100 forintért vásárolhatjuk meg.