Folyamatosan kúszik felfelé a vöröshagyma ára

Összességében azt lehet mondani, hogy a zöldségfélék áremelkedése látványosan lassult az előző hónapokhoz képest. Viszont óriási kilengések vannak az egyes növények árai mögött, hiszen míg például a vöröshagyma drágulása egyre durvább, addig a zöldbab, a fejes saláta és a karfiol ára mérséklődött.

Ha csak az elmúlt pár hetet nézzük, a vöröshagyma esetében is látványos, mintegy 100 forintos drágulásnak lehettünk szemtanúi, amelynek ára most már megközelíti az akár 430 forintos kilónkénti árat is. Több kofa elmondása szerint ennek az az oka, hogy kevés a jó minőségű hagyma, ugyanis az őszi szárazság most fejti ki igazán a hatását. Azonban nem kell csüggedniük a zöldségek kedvelőinek, hiszen a zöldbabot a múlt heti árnak közel a feléért, akár 720 forintért is beszerezhetjük a standokon. Mindemellett megjelent a piaci kínálatban a padlizsán is, amelyért 690 forintot kérnek el az árusok.

Ha pedig az újdonságokról beszélünk, igen szép számban lehet a kajszi mellett őszibarackot is találni már 599 forintért.