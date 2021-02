Reptérfejlesztés: álmok és vágyak vannak, pénz nincs

Nem tudni, hogy megéri-e Pécsnek a pogányi repteret fejleszteni, vagy csak elképzelés marad, a Paks II. beruházás viszont megoldást jelenthet.

A baloldali önkormányzat hivatalos közlönye számolt be arról, hogy Péterffy Attila polgármester szerint a kiemelt projektjeik közé tartozik a pogányi reptér fejlesztése, már frissítik a reptér infrastrukturális fejlesztésének költségterveit, hogy megtudják: milyen elemeket kell megváltoztatni ahhoz, hogy a légikikötőben Boeing 737-es vagy A320-as gépek is le tudjanak szállni. A baloldali városvezetéstől ezt követően érdeklődtünk, hogy szerintük miért időszerű most a repülőtér fejlesztése, miért szeretnének olyan létesítményt, ahol nagyobb gépek is le tudnak szállni, és készült-e friss felmérés a lakossági vagy a teherszállítással kapcsolatos igényekről.

Lapunknak elárulták, hogy „az elmúlt egy évben a reptér esetében a múlt adósságait kellett rendezni, Pogánnyal a pert megszüntetni, rendezni a félbehagyott szerződéseket, amelyek a fejlesztés gátját jelentették”. Hozzátették: „az üzleti repülés megvalósítása kiemelt fontosságú a befektetésösztönzés miatt. Ennek a felmérését végzi a külügyi tárca, és a regionális reptér-fejlesztési programba a pécsi cégek érdekében szeretnének bekerülni”. Egy lépcsőzetes fejlesztés előkészítése is folyamatban van – jelezték.

Kővári János, az ÖPE-KDNP-frakció vezetője szerint a városvezetés kiemelt „vágyai” között van a reptérfejlesztés, de szerinte semmilyen előtanulmány vagy számítás nincs e mögött, belekapaszkodtak abba a folyamatba, ami még az előző ciklus végén indult. Mint mondta, ha lesz fejlesztés, akkor az kormányzati projekt lehet. Felhívta a figyelmet, hogy a létesítmény fenntartása most is évi 150-200 millióba kerül, de fejlesztés után ez még több lesz. A helyi igények nem tömegesek, kihasználtsághoz a Paks II. beruházás kell vagy nagyobb multicégek, de ezeknek nyoma sincs. Úgy látja, hogy mivel a megye turisztikai vonzerejét javíthatja, ezért támogatják a reptérfejlesztést, ha a paksi bővítés kapcsán a légikikötő is szerepet kap.

A Paks II. most akkor végül is jó?

A repülőtér fejlesztése kapcsán – a helyi közéletben is közszájon forgó nézet szerint – kulcsszerepet kap a Paks II. beruházás, de a projektet a baloldaliak többször kritizálták, bírálták, a pécsi városvezető koalícióban erőpozíciót betöltő szocialista párt például korábban népszavazást is belengetett az ügyben. Éppen ezért kérdeztük meg azt is a városi önkormányzattól, hogy nem tartják-e visszásnak, hogy a jelen helyzetben a baloldal által elutasított Paks II. beruházás kiszolgálása lenne az egyik célja a fejlesztésnek, de erre a felvetésre nem válaszoltak.

Péterffy Attila viszont egy esztendeje arról számolt be, hogy tárgyalt a paksi beruházásért felelős miniszterrel, Süli Jánossal arról, hogy a baranyai megyeszékhelynek milyen kapcsolódási pontjai lehetnek az atomerőmű fejlesztésében.

A fideszes Páva Zsoltot, a korábbi pécsi polgármestert egyébiránt a hasonló elgondolása miatt kemény politikai támadások érték ebben az ügyben korábban.