Virágzás alatt érték a mínuszok a mandula- és a kajszifákat

Ebben az évben is gondokat okoz a fagy a gyümölcsösökben, bár még nem lehet megbecsülni, hogy mekkora terméskiesésre lehet számítani.

Ezt ne hagyja ki! Az LMBTQ-jogok mentén is törhet a szivárványkoalíció

Az elmúlt hónapban tapasztalt enyhe időjárásnak köszönhetően megindult a nedvkeringés a fákban, rügyezni kezdtek, ebben az állapotban éri most őket a fagy éjjelente. A mandulafa sok helyen kivirágzott már, ott alig várható termés, a kajszit is igen rosszkor érte a lehűlés. A Tenkesen lévő biokertészetben például már megindult a virágzás. Kovács László gazda úgy fogalmazott, „zuhanunk a tizedikről, de még jól vagyunk”. Ott most épp az mentheti meg a fákat a fagykártól, hogy kevésbé hideg a talaj, napközben több napsütés éri a hegyoldalt.

Persze nem ez az első év, hogy keresztbevágja az időjárás a termést, védekezni lehet ellene, de hazánkban nem elterjedt a mechanikai védekezés, amellyel fűtik az ültetvényt, ezt Olaszországban, Ausztriában sokfelé alkalmazzák. Ezeknek az üzemeltetése sem olcsó, egy-két éjszaka alatt 1-2 millió forintot el lehet égetni, és kockázatos, hogy ez meg is térül-e.

Pillmann Gábor, növényvédelmi szakember elmondta, a legfagytűrőbb fajta a bergeron, ez ugyanakkor gombabetegségekre érzékenyebb. A klasszikus magyar fajták is ellenállnak valamelyest a fagynak, a mínusz 2 fokot kibírják. Az újabb, divatosabb, Olaszországból behozott fajták ugyanakkor jóval érzékenyebbek, és mivel a mélynyugalmi állapotuk jóval hamarabb, január elején-közepén véget ér, ezért ezeknél hamarabb elindul a fejlődés, így a februári, márciusi, vagy még későbbi fagyok a megindult nedvkeringést, virágfejlődést derékba törik, elfagynak.