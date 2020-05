Segítséget nyújtanak a nehéz helyzetben élőknek

Több önkormányzat élt a lehetőséggel, bővítették a közmunkaprogramban részt vevők számát.

Sokan kerültek nehéz helyzetbe a vírushelyzet következményei miatt. Az állásukat elvesztett embereknek az önkormányzatok próbálnak segítséget nyújtani, ehhez például hozzájárul az is, hogy lehetőségük van a közmunkaprogramban részt vevők számának bővítésére. Ezt külön kell igényelni, és egy pár napos átfutási idővel meg is születik a határozat. Megyénkben a létszámnöveléssel többen is éltek, így például Pécsváradon is.

– A közmunkaprogramjaink márciusban egy adott létszámmal indultak el, ami hamar betelt – kezdte Zádori János polgármester. – A jelenlegi helyzet miatt azonban sok embert elküldtek a munkahelyéről, emiatt nehéz helyzetbe kerültek, és segítségre szorultak. Ekkor jött a lehetőség, hogy további létszámot lehet igényelni a programban, ezt megtettük, és meg is kaptuk. Ezeket azonnal el is kezdtük feltölteni, már csak egy-két szabad hely maradt.

Hidason szintén bővítették a résztvevők számát. Ahogy Berg Csaba, a település polgármestere elmesélte, ők év elején egy bizonyos létszámot igényeltek, ezt nem kapták meg, így most ezzel a különbözettel növelték a foglalkoztatottak számát. Itt jelenleg az igényfelmérés zajlik, természetesen próbálnak segíteni azokon, akik a kialakult helyzetben elvesztették állásukat, a polgármester várja a jelentkezésüket.

Horváth István, Vajszló polgármestere pedig azt nyilatkozta, hogy a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal együttműködve a korábban pályázati forrásból megvalósult Innovációs, Oktatási és Közösségi Központban tervezik öt-tíz fő foglalkoztatását. M. R.