Sok esetben az árusok segítenek, hogy mit érdemes a kosárba tenni

Igazi őszies kép tárult elénk a pécsi vásárcsarnokban, sokan a hétvégi ebédhez vásároltak.

Ha ránéztünk az árusok pultjaira, sárga, zöld, piros, vörös, zöld gyümölcsök és zöldségek sorakoztak egymás mellett. Az áruk között nehéz volt választani, mert mindenhol szép termékeket láttunk. Sokan a hétvégi ebédhez vásároltak. Egy középkorú férfi húslevest akart készíteni, a friss házi tyúkot már megvette, a zöldségek között válogatott. Látszott rajta, nem biztos a dolgában, hogy mi is kell a igazi tyúkhúslevesbe a húson kívül. Az eladónak is feltűnt a bizonytalansága, így megkérdezte, miben segíthet. A férfi ránézett, majd mondta, hogy mit szeretne hétvégén főzni. Az árus mosolygott, majd közölte, hogy a kívánt ételbe sárgarépa, fehérrépa, karalábé, zeller, vöröshagyma, paprika, petrezselyem zöldje való. Látszott a férfin, nagy kő esett le szívéről, és megköszönte a segítséget.

Egy másik árusnál többféle tök díszelgett az asztalon. Volt dísztök, hagyományos sütnivaló tök, és hokkaido. Mint megtudtuk, a sötét narancssárga színű sütnivaló japán töknek igazán kellemes íze van. A gyümölcsök közül a magyar szőlők, szilvák, körték és az almák közül választhatunk. A déligyümölcsökből is rengeteg félét kínáltak a kofák. A citrom, banán mellett volt ananász, mandarin, grapefruit, avokádó.

A burgonyából is sokfajtát találtunk: balatoni rózsát, sárga burgonyát, batátát (édes burgonyát). Érdemes itt is az árus segítségét kérni, mert nem mindegy, mire akarjuk felhasználni a burgonyát, hiszen főzeléket, levest, köretet vagy salátát is készíthetünk belőle.