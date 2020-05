Sokan vágytak rá: újból benépesült a vásárcsarnok

Szerdától ismét árusíthatnak a termelők a pécsi vásárcsarnok külső asztalainál. Az újranyitás napján rengetegen voltak, az eladók pedig kedvező árakkal várták az érdeklődőket.

A boltok és éttermek után szerdán a pécsi vásárcsarnok is kinyitott, igaz, egyelőre csak a külső asztaloknál lehet árusítani. Ezt a pillanatot már nagyon sokan várták, ahogy azt olvasóink a Postabontás rovatunkban is jelezték. És nem csak a vevők, az árusok is készültek már erre a pillanatra. A nyitásra már kedden javában készültek a csarnoknál, a területet hipokloritos vízzel locsolták a fertőtlenítés miatt.

Szerda reggel aztán megjelentek az árusok, és természetesen a vevők sem maradtak el. Fél kilenc körül értünk a piacra, rengetegen voltak, egyedül onnan lehetett tudni, hogy a veszélyhelyzet még mindig tart, hogy mindenkin szájmaszk volt. Azt ugyanis szigorúan ellenőrizték a biztonsági szolgálat emberei és a közterület-felügyelők, hogy védőfelszerelést ne csak az árusok, hanem a vásárlók is viseljenek. Akin nem volt maszk, azt azonnal megállították, és be sem engedték az asztalok közé.

A vásárcsarnokban is érvényes az időseknek fenntartott idősáv, tehát a 65 év felettiek csak reggel kilenc és délelőtt tizenegy között vásárolhatnak. Erre egyébként hangosbemondón is figyelmeztetik az ott tartózkodókat. Az első nap tartották is ehhez magukat az emberek, olyannyira, hogy egy érdekes esetnek is tanúi voltunk.

Egy hölgy a férjével érkezett a csarnokhoz egy-két perccel kilenc után, ő még nem múlt el 65, a férfi viszont igen. Így tehát nem volt más választás, a kissé tanácstalan férfinak egyedül kellett bevásárolnia, amíg felesége kint várta. Amíg az uránvárosi piacon az árusok arra panaszkodtak, hogy kilenc óra után alig van vevő, itt nem ezt tapasztaltuk, sokan jöttek akkor is gyalog vagy éppen busszal. A tömeg miatt azonban nehéz volt tartani a másfél méteres védőtávolságot. Volt, aki azért próbálkozott távolabb helyezkedni a többi vásárlótól, mások viszont csak legyin­tettek, hogy szabadtéren ez annyira nem is számít. A csarnok teljes területét egyébként hétfőn nyitják meg szigorú szabályok mellett.