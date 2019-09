Sokmilliárdos fejlesztések zajlanak jelenleg is Pécsen

Nagyon beindult a város az infrastrukturális, ipari és egészségügyi beruházásokat illetően, hiszen az elmúlt hónapokban sokmilliárdos fejlesztések indultak és zajlanak jelenleg is a baranyai megyeszékhelyen. Körkép.

Pécsen az utóbbi esztendőkben ezres nagyságrendben jöttek létre új munkahelyek az ipar és a szolgáltatások területén. Az elmúlt időszakban megjelenő befektetéseknek köszönhetően elkezdődött a helyi gazdaság megerősödése, a jól képzett helyi munkaerő és a magas színvonalú oktatás a nemzetközi vállalatok figyelmét is felkeltette, ami léptékváltást jelenthet a helyi gazdaságfejlesztésben.

Baranya megyében az idei év első félévében 23 milliárdnyi új beruházásról döntöttek a vállalatok, és 2018 áprilisa óta immár négy nagyvállalat is úgy döntött, hogy Pécsen hozza létre új beruházását.

A napokban adták át Pécsen a BAT 5,7 milliárd forintos fejlesztés keretében megépült új gyárát. A száz munkahelyet teremtő beruházással a pécsi dohánygyár – hazánkban elsőként – potenciálisan kevésbé kockázatos nikotinpárnák gyártására szolgáló egységgel bővült. Jelenleg egy gyártósor működik, de 2020 végéig további 5 gyártósor telepítését tervezik.

Szintén nemrég jelentették be, hogy az Aldi cégcsoport szolgáltatóközpontjainak működtetését végző ALDI International IT Services Kft. 1,3 milliárd forintos beruházás nyomán Pécsen hozza létre Biatorbágy után a második magyarországi szolgáltatóközpontját, amellyel 70 új munkahelyet teremt.

Az egyik legismertebb pécsi vállalat, a Hauni Hungária Gépgyártó Kft. még február elején jelentette be 5,7 milliárd forintos új beruházását, amelynek révén a 2020-ban záruló fejlesztés során az üzemet világszínvonalú eszközökkel szerelik fel, így bővítve a termelési kapacitást, javítva annak hatékonyságát.

Természetesen az egyetem sem maradhat ki a fejlesztésekből, jelenleg is számos egységben és kampuszon zajlanak infrastrukturális beruházások. Az elmúlt időszakban a Pécsi Tudományegyetemen 40 milliárd forint értékben valósult és valósul meg – európai uniós finanszírozású – beruházás. E fejlesztések keretében hozták létre például az egyetem háromdimenziós kutatási központját neurorehabilitációs centrumát.

Az elmúlt nyolc évben csak az egészségtudományi kar 8 milliárd forint fejlesztési forráshoz jutott, miközben jelentősen növelte hallgatói és oktatói létszámát is. A fakultáson ráadásul kialakítanak egy úgynevezett humánpáciens-szimulációs központot, amely egyedülálló és komplex betegellátási környezetet teremt.

A Modern Városok Program keretében a kormány mintegy 25 milliárd forintot biztosít a PTE egyéb fejlesztéseire, gyakorlatilag minden kar részesül kisebb-nagyobb mértékben a forrásokból. Az egyik legjelentősebb projekt az orvostudományi fakultáson zajlik, mintegy 10 milliárdból épül új épületszárny a Szigeti úti főépületben, de a központi területtel szemben, az egykori Lakits-laktanya területén is javában formálódik az új, ötemeletes elméleti tömb, ahol a fogászati klinika foglalja majd el helyét.

Nem feledkezhetünk meg az ipari parkokat érintő projektekről sem, hiszen az utóbbi időszakban Pécs mint befektetési helyszín szerencsére nagyon kapós lett a vállalatok számára. A déli ipari parkban is hónapok óta folynak munkálatok, több üzemcsarnok is épül, nemrég pedig közel hét hektáron indult közművesítés, hiszen számos cég részesíti előnyben a jól kiépített, megfelelő infrastruktúrával rendelkező iparterületeket.

A városban immár évek óta folyamatosan újulnak meg a köznevelési intézmények, számos óvodát és iskolát korszerűsítettek, és ugyanez mondható el az egészségügyi intézményekről is. A rendelőintézet-hálózat belvárosi – Lánc utcai – egységét korábban félmilliárd forintból újították fel, majd elkészült a 300 millió forintból kialakított kertvárosi intézmény is, s javában zajlik az uránvárosi egészségügyi centrum korszerűsítése is, amelyre összességében 1,1 milliárd forint jut.

A sportbarátok is örülhetnek, a centenáriumát ünneplő PVSK sporttelepén nemrég rakták le a 4,6 milliárd forintból megvalósuló infrastruktúra-fejlesztés alapkövét, amelyből a klub szinte minden szakosztálya részesül. A labdarúgók számára új lelátó, és egy 20×40 méteres, futsalra alkalmas fedett csarnok épül. Az atlétáknak is kialakítanak egy csarnokot és egy százméteres fedett futófolyosó is épül. Saját termet kapnak az ökölvívók, és egy kondicionáló-rekreációs-rehabilitációs részt is létrehoznak.

A régi kosárlabdacsarnokot – ami helyett a 4,6 milliárdos támogatástól függetlenül mintegy nettó 920 millió forintból épült új létesítmény – a cselgáncsozók és a legfiatalabb kosárlabdázók számára felújítják. Ráadásul a klub megvásárolta a szomszédos egyetemi pályákat is, ahol felújításokat végeznek és szociális épületet is kialakítanak.