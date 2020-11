Százmillió forintból épül új piac Bükkösdön

A kétszáz négyzetméteres létesítmény a helyi termelők portékájának piacra jutását segíti

A helyi termelők piacra jutásának elősegítésére épül meg az a modern piac Bükkösdön, amelyet a vasútállomástól nem messze húznak fel várhatóan jövő tavaszig. A közel százmillió forintos TOP-os forrásból elkészülő létesítmény alapkövét pénteken tették le.

Nagy Csaba, a térség fideszes országgyűlési képviselője az eseményen elmondta, közel kétszáz négyzetméteres fedett elárusítóhelyet hoznak létre, amelynek része lesz egy 50 négyzetméteres kiszolgálótér is. A fejlesztés célja, hogy a helyben megtermelt termékeiket piacon tudják értékesíteni a környéken élő mezőgazdasági termelők.

A település polgármestere, Homann János hozzátette azt is, hogy a tervek szerint folyamatosan nyitva tartanak, 5-6 elárusítóhely lesz és a fedett zárt térben is várják majd a vásárlókat, valamint iroda és raktár is készül még.

Őri László (Fidesz-KDNP), a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke kiemelte: a megyében minden olyan fejlesztésre szükség van, ami a helyi gazdaságnak fejlődési lehetőséget biztosít, a megyei források elosztásánál is ez volt a kiemelt szempont. Ebbe a sorba illeszkedik a bükkösdi piac létrehozása is, hiszen az őstermelőknek, a helyi gazdáknak nyújt új értékesítési helyszínt, ezért nem kell a termékeikkel más városok, más települések piacára elutazniuk, ahogyan a helyben élőknek sem kell jó minőségű élelmiszerek beszerzése miatt távolabbra menniük.

Mint ismert, nagyobb piacfejlesztési program zajlott a megyében: például Sellyén, Harkányban és Komlón már befejeződött, a többletforrás miatt kormánydöntésre várnak a vajszlói beruházásnál. Őri László elnök megjegyezte, hogy a pécsi vásárcsarnok építésével is az volt a cél, hogy a városban élőket helyben, Baranyában termelt élelmiszerekkel lehessen ellátni, amivel pluszjövedelmet, munkalehetőséget is teremtenek.

Bükkösd fő útja a Magyar Falu Program keretében tavaly újult meg, nemrég pedig a járda is megszépült, a község polgármesterének programjában pedig fontos szerepet kaptak az idegenforgalmi fejlesztések, szeretnének erre is hangsúlyt fektetni – hangzott el a tájékoztatón.