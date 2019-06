Több hasznot hozott, mint kárt a földeken a bőséges csapadék

Az elmúlt hetek csapadékos időjárása jót tett a szabadföldi kertészeti kultúráknak, ám az eső fokozza a fertőzések veszélyét. A sok eső a talajvíz állapotát is nagymértékben javította, és a lehűlés sem volt olyan mértékű, hogy az károkat okozzon.

Az elmúlt hónap nagy esőzései a termőföldeken csak kisebb talajeróziókat okozott, de szerencsére nagy kárt nem tett a terményben. Mivel már nagyon szükség volt kiadósabb csapadékra a térségben, ezért, mondhatni, több hasznot hozott, mint kárt a termőföldek kapcsán. Azonban ez nem mondható el a gyümölcsösökről, ugyanis ott jelentős károkat szenvedtek el a gazdák. Ez főleg a cseresznyét, a szamócát és a dinnyét érinti – tudtuk meg Rittlinger Józseftől, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei szervezetének elnökétől.

Elmondta, hogy a cseresznye érzékeny a sok vízre, mivel felveszi azt, így a felülete elrepedezik, és eladhatatlanná válik. A mostani termés alacsonyabb a tavalyinál, de pontosan nem lehet tudni, hogy mennyi lesz a végső, eladható mennyiség. Jelentős kárt tett idén a csapadékos időben terjedő gombafertőzés a szabadföldi szamócatermésben is. A dinnye tekintetében pedig aggodalomra semmi ok, de némiképp később kerül majd a pultokra sokak méz­édes kedvence az elmúlt hetek hideg időjárása miatt.

– Az aratás idén valószínűleg kicsit később indul. Az árpa már szépen szürkül, így a hónap végén már ráállhatnak a gépek. A búzára még várni kell. A kukorica, a szója és a napraforgó tekintetében sincs lemaradás, de minden attól függ, hogy milyen idő lesz az elkövetkezendő hetekben. Valamint, mint minden évben, idén is létrehozzuk a kamara aratási koordinációs bizottságát, amely minden héten összeül az aratási időszakban – tájékoztatta lapunkat Rittlinger József.

A meleg időben várhatóan az eddig vontatottan fejlődött napraforgó és kukorica növekedése is felgyorsul, ugyanakkor a gyomok eddig is gyors fejlődése is fokozódik, ezért a növényvédelmi munkák kulcsfontosságúak ebben az időszakban.