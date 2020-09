Többletpénzek miatt módosítják a pécsi költségvetést

Péterffy Attila polgármester a júliusi közgyűlésen – ahogy korábban is – arról beszélt, hogy a baranyai megyeszékhelyt milliárdos működési hiánnyal vették át a korábbi városvezetéstől. A Magyar Államkincstár azonban ezt az állítását nem támasztotta alá már tavaly sem, mivel már októberben azt közölte a kincstár: négymilliárdos pluszban adták át a büdzsét.

A politikában kicsit is jártas pécsiek számára világos, hogy a baloldalnak azért is lényeges ez a kérdés, mert ezzel is próbálják igazolni megválasztásukat, valamint már a következő, 2022-es választásra hangolhatják a szavazóbázisukat.

A következő, jövő heti közgyűlésen újra hozzányúlnak a költségvetéshez, mivel módosítaniuk kell azt a pénzügyi források változása miatt. A Péterffy Attila által jegyzett, bizottságok elé kerülő előterjesztésben az áll, hogy változtatásra azért is van szükség, mert 187 millió forinttal több támogatás érkezett például az az általános, a köznevelési, a kulturális feladatokra, de több érkezett a kéményseprőipari szolgáltatásokra, valamint fejlesztési támogatást is kapott a város.

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető szerint ezek alapján is látszik, hogy valóban többet áldoz a kormány még ebben nehéz helyzetben is az önkormányzati feladatokra, jövőre pedig várhatóan még több forrás érkezhet. Megjegyezte azt is, hogy a dokumentumból az is kiderül az átcsoportosítások egy részét az teszi lehetővé, hogy a korábbi városvezetések maradványt képeztek.

Érdekesség az is, hogy bár ezt az előterjesztés külön nem részletezi, a Biokom Kft.-nek 600 milliós támogatást adhatnak az úgynevezett vészhelyzeti alap terhére. Csizmadia ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy már az év elején, tehát a veszélyhelyzet előtt szüksége lett volna erre a forrásra a cégnek, és ezt már akkor jelezte a nemzeti oldal.

Mint megírtuk, a Biokom élére éppen most kerülhet a volt szocialista alpolgármester fia, Meixner Barna, akit egy korábbi baloldali irányítás, az MSZP-s városvezetés idején már a Zsolnay-gyár igazgatóságába is delegáltak.