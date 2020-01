Többségben vannak a hazai látogatók Baranyában

Jó évet zárt a megye turizmusa 2019-ben, legalábbis erre engednek következtetni a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai. A legnépszerűbb célpontok a megyeszékhely mellett Harkány és Siklós, de Pécsváradra is egyre többen érkeznek.

Egyre bővül megyénk turizmusa, a KSH legfrissebb adatai szerint tavaly jóval több vendég érkezett ide, mint 2018-ban. Egészen pontosan az első három negyedévben 270 ezer turista összesen 654 ezer vendégéjszakára vette igénybe Baranya szállásait. Leginkább hazai látogatók érkeztek, de a külföldiek is kíváncsiak voltak régiónk látványosságaira. A KSH tájékoztatásából kiderül, hogy a külföldi vendégéjszakák csaknem felét a cseh és német turisták tették ki. A megyeszékhely már régóta szerepel az egyik szálláskereső portál legnépszerűbb úti céljai között, de a listára olyan látványosságok is felkerültek, mint a Siklósi Vár és a Harkányi Gyógyfürdő. Emellett a Pécsváradi Várhoz is egyre többen látogatnak el.

Ahogy Gászné Bősz Bernadettől, a vár szakmai vezetőjétől megtudtuk, a múzeumot a tavalyi évben összesen 21699-en látogatták meg, de sikeresek voltak a különböző rendezvények is. Hét időszaki kiállításnak adott otthon a vár, számos koncertet tartottak, és három saját szervezésű nagy rendezvényük is volt. Az Ispotályos Nap, a Vár Napja és a Határtalan Lakoma elnevezésű programok közül a legutóbbi volt a leglátogatottabb, nagyjából hatszázan kóstolták meg a környező településekről és testvérvárosokból érkezett delegációk finom fogásait. A várban kialakított szállodában a vendégéjszakák száma már októberben meghaladta a teljes 2018-as adatot, és a tapasztalatok alapján egyre több a visszatérő vendég is.