Új tendert ír ki Pécs az elektromos buszok beszerzésére

Bár a baloldal részéről korábban ennek ellenkezőjét igyekeztek többször is érzékeltetni, mégis több milliárdos kormányzati támogatások érkeztek, érkeznek a városba: ezek közül az egyik az elektromosbusz-beszerzési projekt, amelyre szintén támogatást ítéltek meg Pécsnek.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay Péter csak a szavazatok miatt akar konzervatívnak látszani

A zöldbusz-programban 1,17 milliárdos állami finanszírozás mellett a városnak félmilliárd forintnyi önerőt kell felmutatnia, amit a EIB hitelkeretből fedez az önkormányzat. Az önkormányzat már tavaly decemberben elindította azt a feltételes közbeszerzési eljárást, amelynek keretében nyolc elektromos buszra várták az ajánlatokat az idei esztendő végéig. A viszonylag hosszúnak tűnő határidő érthető ilyen volumenű projekteknél, beszerzéseknél nem ritka a hasonló időtartam.

Csakhogy a gazdasági bizottság elé került előterjesztés szerint a korábbi kiírást most visszavonják nem sokkal annak lejárta előtt, és újabbat ír ki a városvezetés. Arra hivatkoznak, hogy a korábbiban „szereplő paraméterek a technológiafejlődés miatt elavulttá váltak, az eljárás során nem releváns feltételeket fogalmaztak meg. A bírálati szempontok, a műszaki leírás oly mértékben változott, olyan új elvárások fogalmazódtak meg az ajánlatkérő részéről, melyek miatt új eljárást kell indítani”.

Kérdésként fel is merült, hogy ezek alapján az önkormányzatnak az említett feltételek nem voltak ismertek, és vajon az új kiírás miatt mennyit csúszhat a beszerzés. Annyi a mellékletekben szereplő dokumentumokból is kiderült, hogy az újabb kiírásban a garanciaidők tekintetében is rövidítenek, bár közlekedésbiztonsági és biztonsági, töltési szempontból több új elemet jelölnek meg a bírálati szempontok között. Változtatnak azon is, hogy az akkumulátoroknak 250–350 kilométert kell teljesíteniük naponta. Mindezek mellett a minimálisan szállítható személyek számára vonatkozó, négyzetméterenként legalább 4 fős (álló utasok esetén) kapacitását duplájára emelik, így legalább 72 utasnak kell elférni a buszokon.

Kővári János (ÖPE-KDNP) képviselő, frakcióvezető a korábbi években már több lépést is szorgalmazott a zöldebb városi közlekedés érdekében, maga is lobbizott azért, hogy a kormányzati zöldbusz-programban részt vegyen Pécs. Mint mondta, szerinte ismertek voltak már korábban a pályázati feltételek a programban, szerinte furcsa, hogy most változtatnak ezeken és szerinte is kérdés, hogy mennyit csúszik a beszerzés.

Megjegyezte azonban azt is, hogy szerencsés lenne olyan buszokat vásárolni, amelyeknek a paraméterei a meglévőkhöz hasonlítanak, ha azokkal kapcsolatban eddig nem merült fel probléma.