Újabb bővítésre készül az Aldi

Jelentős bővítést tervez a megyeszékhelyen is szolgáltatóközponttal rendelkező ALDI International IT Services Kft., ötven százalékkal bővítenék a pécsi munkavállalók számát. A részletekbe Hidvéghy Zoltán, ügyvezető igazgató avatta be lapunkat.

– Az ALDI International IT Services (AIIS) jelenlegi bővítését elsősorban az indokolja, hogy az ALDI európai hálózata rendkívül elégedett a Biatorbágyról és Pécsről nyújtott különböző szolgáltatásokkal, ezért számos új feladattal bízott meg minket. Jelenleg mintegy 4000 európai ALDI-üzlet, 55 logisztikai központ és igazgatási irodaház IT-rendszerét gondozzuk teljeskörűen, összességében tehát 8 országban mintegy 17.000 felhasználó IT-támogatásáért vagyunk felelősek. Az AIIS 2019-ben 90 további szolgáltatással bővítette portfólióját, így ezek száma mára meghaladta a 160 informatikai megoldást. Cégünk tevékenységi körébe egyaránt beletartozik a boltokat kiszolgáló infrastruktúra folyamatos üzemeltetése, illetve a kapcsolódó SAP-alapú támogatása. – Milyen szakembereket várnak?

– Új munkakörök jelentek meg 2019 év végével, immáron nem csupán angol, német és olasz nyelveket ismerő informatikusokat várunk. A szolgáltatási portfóliónk magasabb szintű informatikai szolgáltatásokkal is bővült, így olyan, angolul jól beszélő szenior informatikai szakembereknek is hosszútávú karrierlehetőséget biztosítunk, akik például az IT Security szolgáltatás területén szereztek széleskörű tapasztalatokat. – Mekkora létszámbővítésre lehet számítani?

– A növekvő számú feladatok ellátásához dinamikusan bővítettük munkatársaink létszámát: két év alatt több mint 170 főre bővült a magyarországi dolgozói létszám, ebből 70 főt a pécsi szolgáltatóközpontban alkalmazunk. Terveink szerint 2020-ban további 50 százalékkal bővítjük pécsi munkatársaink létszámát, és még az idén elérjük a 100 főt. – Milyen bővítéseket végzett eddig a vállalat a megyeszékhelyen?

– Pécsi szolgáltató központunk az elmúlt két évben folyamatosan bővült – mind a létszám, mind az általunk nyújtott szolgáltatások területén. A létszámunk olyan mértékben nőtt, hogy már az első év után egy másik, nagyobb irodába költöztünk, amit szintén a pécsi önkormányzattól bérlünk. A város vezetésével azon dolgozunk, hogy a folyamatos bővülést követve a közeljövőben egy még nagyobb, végleges irodaépületbe folytassuk tevékenységünket. – Elégedettek a baranyai munkavállalókkal?

– A cégcsoport nagyon elégedett a magyar munkavállalók teljesítményével és szakmai felkészültségével, hiszen a visszajelzések alapján munkatársaink nemzetközileg is kimagasló minőségi szintet képviselnek az AIIS által nyújtott informatikai szolgáltatások során. Tapasztalataink szerint a hazai szakembereknek erős a képzettségi háttere, jó és gyors a problémamegoldó képessége, valamint megfelelő az idegennyelv-tudása, így jól működnek együtt a német, angol, olasz, szlovén és francia nyelvterületeken dolgozókkal.