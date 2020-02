Utazás Kiállítás: ezúttal a dél-baranyai városok is kiemelt figyelmet kaptak

Az elmúlt évekhez hasonlóan Harkány, Siklós és Villány közös standdal mutatkozott be Magyarország legnagyobb turisztikai vásárán, a 43. alkalommal megrendezett Utazás Kiállításon.

Vasárnapig számos újdonsággal várja a látogatókat Magyarország első számú turisztikai kiállítása, amely nemcsak a következő szezon kínálatát és trendjeit mutatja meg, hanem egy helyre hozza a hazai turisztikai szakma krémjét.

Baranya megyéből ezúttal is Harkány, Siklós és Villány közös standdal mutatkozott be az érdeklődőknek, a már korábbi években megszokott és bevált szlogennel: a „VÁRaBORaVíz”-zel. A csütörtöki nyitónapon az utazás szerelmesei mellett a szakmai szereplők is nagy számban vettek részt és elmondható, a három település standja előtt mindig volt érdeklődő.

Sajtótájékoztatót tartott Baksai Endre Tamás harkányi, illetve Riegl Gábor siklósi polgármester, Szentgyörgyváry Péter várkapitány és Zsadányi Zsolt, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. marketingigazgatója. Amellett, hogy mindannyian invitálták a környékre az utazóközönséget, és hangsúlyozták, hogy a közös megjelenéssel az egész térséget ajánlva erősítik egymás látnivalóit, nevezetességeit, volt mivel büszkélkedni is. Harkány ugyanis 2019-ben bekerült a top 30 legnépszerűbb hazai úti cél közé és a vendégéjszakák számát 20 százalékkal tudta növelni. Ilyen mértékű változást egyik hazai település sem produkált.

A már a bűvös 100 ezres látogatószámot elért vár kapitánya meglepetéssel készült, a látogatók a sajtótájékoztató keretében először nézhették meg a siklósi várról szóló dal videóklipjét. A legújabb zenei szerzeményt Szentgyörgyváry Péter várkapitány írta, unokaöccse megzenésítette, a klipben pedig a vár munkatársai szerepelnek. A produkció premierje hatalmas tapsot kapott, de az attrakció ezzel nem ért véget, hiszen a Siklósi Sárkányos Lovagrend tagjai harci bemutatókkal szórakoztatták az érdeklődőket.

A harkányi pultnál ízesített harkányi vízzel invitálták nyereményjátékra a látogatókat, a bor városának hoszteszei pedig természetesen finom nedűvel szolgáltak, a Villányi REDyt, az új közösségi vörösbort kóstoltatták.